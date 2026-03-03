Разделы

Цифровизация Инфраструктура Системное ПО Облака
|

Облачная платформа moncloud подтвердила совместимость с платформой контейнеризации «Боцман» для управления мультикластерами Kubernetes

ИТ-компании «Системные Решения» и «Платформа Боцман» (входит в «Группу Астра») объявили о подтверждении совместимости и корректности работы облачной платформы moncloud и платформы контейнеризации «Боцман».

Во время совместных испытаний протестировано развертывание управляющего Kubernetes-кластера и последующее развертывание дочерних k8s-кластеров.

По результатам испытаний подтверждено, что решение «Боцман» показывает стабильные результаты по развертыванию кластеров Kubernetes в облачной платформе moncloud и может использоваться для безопасного управления кластерами произвольного размера.

Комплексное решение на базе «Боцман» и облачной платформы moncloud позволяет пользователям легко реализовать развертывание и управление контейнерами, обеспечивая высокую степень гибкости в настройках и масштабировании приложений.

«Подтверждение совместимости с платформой «Боцман» способствует интеграции DevOps практик, позволяя командам разработчиков быстрее реализовывать, тестировать и внедрять новые функции» — отметил Арсен Цатурян, генеральный директор компании «Системные Решения».

«Наши команды работают в единой парадигме контейнеризации и DevOps-подходов, что обеспечило быструю и корректную интеграцию продуктов без дополнительных доработок. Благодаря объединению решений сокращаются сроки вывода новых функций на рынок, упрощаются процессы интеграции и сопровождения, повышается общий уровень надежности» — отметил Михаил Кобик, технический директор платформы «Боцман».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Роман Шапиро, «Почта России»: Примеров результативного использования ИИ в кибербезопасности совсем немного

Разработчики российского «убийцы» Citrix Workspace пишут собственный протокол доступа к виртуальным рабочим местам

Wings Solutions на платформе Digital Q.Palette обновила интерфейс доставки уведомлений

Гигантская российская ИТ-компания проиграла суд против банка, который безвозвратно отправил ее деньги за границу

Как построить масштабируемую систему документооборота для тысяч пользователей

«Яндекс» запустит беспилотное такси в России. Товарный знак уже регистрируют

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные гаджеты при отключениях электроэнергии: выбор ZOOM

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс "Импортозамещение в телекоммуникациях" До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс "Импортозамещение в телекоммуникациях"

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240