«Кион Строки»: Достоевский и Стругацкие самые популярные писатели среди россиян

Ко Всемирному дню писателя (3 марта) «Кион Строки» проанализировал читательские предпочтения и выяснил, книги о каких авторах сегодня вызывают наибольший интерес у россиян. Лидерами стали истории жизни Федора Достоевского и братьев-фантастов Стругацких, а общий интерес к биографиям писателей вырос на 64% за последний год. Параллельно вырос интерес к «закулисью литературы»: чтение книг по филологии увеличилось на 68% год к году. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В топе раздела биографий: «Записки из Мертвого дома» Достоевского (№1) и «Комментарии к пройденному» Стругацких (№2); в топ-5 также вошли «Шолохов. Незаконный» Захара Прилепина, «Без любви жить легче» Льва Толстого и «Ахматова и Цветаева».