Разделы

Кадры Цифровизация Электроника
|

Ученые МГУ проанализировали эффективность методов подавления шума в обработке изображений и сигналов

Представители НОШ «Мозг, когнитивные системы, искуственный интеллект» разработали и математически обосновали метод пороговой обработки с двумя порогами, который сочетает достоинства классических подходов — мягкой и жесткой пороговой обработки. Метод позволяет более эффективно восстанавливать зашумленные сигналы и изображения в таких областях, как астрономия, медицинская томография и физика плазмы, снижая как дисперсию, так и смещение оценок. Об этом CNews сообщили представители МГУ.

Обработка сигналов и изображений, искаженных шумом, — ключевая задача во многих научных и инженерных приложениях, от астрономических наблюдений до медицинской диагностики. Часто исходный сигнал связан с наблюдаемыми данными через линейный оператор (например, оператор свертки в томографии), и задача состоит в его «обращении» — восстановлении исходного сигнала по зашумленным измерениям. Одним из самых эффективных инструментов для такого восстановления являются вейвлет-преобразования в сочетании с пороговой обработкой коэффициентов. Классические методы — жесткая и мягкая пороговая обработка — имеют существенные недостатки: первый приводит к высокой дисперсии и артефактам, второй — к систематическому смещению оценки.

«Процедура с двумя порогами ведёт себя как мягкая обработка для малых коэффициентов, эффективно подавляя шум, и как жесткая — для больших, сохраняя важные детали сигнала», — сказал Олег Шестаков, профессор кафедры математической статистики факультета ВМК МГУ.

В работе рассматривается так называемая «firm» пороговая функция (firm shrinkage), которая использует два порога, T₁ и T₂. Коэффициенты, абсолютное значение которых меньше T₁, обнуляются (как при мягкой обработке). Коэффициенты, превышающие T₂, остаются без изменений (как при жесткой обработке). В промежуточной зоне применяется линейное сжатие, что обеспечивает плавный переход и снижает дисперсию. Для этого метода на основе подхода Стейна построена несмещённая оценка среднеквадратичного риска — величины, которая характеризует среднюю ошибку восстановления.

Автор доказал, что эта оценка является сильно состоятельной и асимптотически нормальной. Это означает, что с ростом объёма данных она даёт всё более точное представление о реальной погрешности метода, а её распределение приближается к нормальному, что позволяет строить надёжные доверительные интервалы для риска. Также предложен алгоритм вычисления оптимальных значений порогов T₁ и T₂, минимизирующих оценку риска на основе наблюдаемых данных.

Как «Детский мир» выстраивает A/B‑эксперименты в мультивертикальном ритейле
Цифровизация

«Предложенная оценка риска вычисляется исключительно по наблюдаемым зашумленным данным, без знания “истинного” сигнала. Это делает метод полностью адаптивным и пригодным для практического использования, например, в программных пакетах обработки сигналов», — сказал Олег Шестаков.

Метод может быть применён для обработки астрономических изображений, данных компьютерной томографии, сигналов ЭКГ в кардиологии, а также в задачах физики плазмы и сейсморазведки. Сочетание гибкости и теоретической обоснованности делает его перспективной альтернативой классическим подходам к шумоподавлению в обратных задачах.

Работа продолжает серию исследований автора, посвящённых разработке и анализу статистических методов решения обратных задач с использованием вейвлет-анализа.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Wings Solutions на платформе Digital Q.Palette обновила интерфейс доставки уведомлений

Долг Chronopay удалось погасить продажей дачи его хозяина

ВЭБ.РФ создал защищенный мобильный контур для удаленной экспертизы многомиллиардных проектов

В России создали робота-тунца, который плавает и ориентируется в пространстве как живая рыба

Индекс CNews: В 2026 г. российский ИТ-рынок будет расти медленнее и по инерции

Россияне сдают позиции. В стране впервые за семь лет упала цифровая грамотность

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Самые полезные гаджеты при отключениях электроэнергии: выбор ZOOM

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс
Показать еще