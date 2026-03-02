Разделы

Commo выпустил ремешки для Apple Watch с фирменными циферблатами

Бренд Commo выпустил первую линейку силиконовых ремешков для умных часов Apple — Commo Watch Bands. Браслеты подходят ко всем моделям Apple Watch. К выходу новой категории товаров бренд разработал также фирменные циферблаты для персонализации устройства. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Стоимость Commo Watch Bands начинается от 1499 руб., заказать новинку можно на «Яндекс Маркете».

Ремешки Commo Watch Bands представлены в двух вариантах — для диагоналей экрана часов 38–42 мм и 44–49 мм. В комплект при покупке входят два браслета разной длины — 11 см и 13 см, поэтому покупатель сразу сможет подобрать ремешок под комфортный обхват запястья. Они выполнены из гипоаллергенного силикона, который устойчив к влаге и легко очищается. Цветовая палитра позволяет выбрать ремешок под любой стиль. Всего доступно девять оттенков: серо-зеленый, терракотовый, графитовый, льняной, темно-синий, винный, лаймовый, лавандовый и голубой.

ya1.jpg

Яндекс

Покупатели Watch Bands также получат доступ к разработанным командой Commo фирменным циферблатам для часов. Внутри упаковки они найдут QR-код, который ведет на лендинг с вариантами тем. В каталоге представлены четыре графических сюжета — «Ритм», «Вдох», «Рост» и «Покой». Покупатель может сам выбрать цветовое сочетание и настроить расположение циферблата и масштаб изображения на свой вкус.

Цифровизация

