«Битрикс24» открывает бесплатный доступ к курсу по вайбкодингу для гуманитариев. Об этом CNews сообщили представители «Битрикс24».

Автор и ведущий курса — Александр Вартанян, директор по маркетингу «Битрикс24». На занятиях он вживую будет показывать и рассказывать, как писать скрипты, создавать приложения, исправлять ошибки в коде и т.д. Получив базовые знания в вайбкодинге, участники курса смогут самостоятельно, не привлекая дорогостоящих специалистов, создавать полезные сервисы — конвертеры файлов, ИИ-рерайтеры текстов, сервисы бронирования переговорок, а также интегрировать их с другими ИТ-решениями в компании.

Задача курса — не только научить слушателей создавать сервисы для автоматизации повседневных рутинных задач, но и помочь правильно применять новые навыки. Вместе с ведущим они разберутся с тем, где реально нужен вайбкодинг, а где — придется продолжить работать самостоятельно.

Директорам и руководителям Александр Вартанян на практических примерах расскажет о том, как внедрить вайбкодинг в культуру своей компании.

Курс состоит из 11 уроков длительностью от 15 минут до 1 часа.