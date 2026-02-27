Weeek: каждый второй удаленный сотрудник отвлекается на бытовые дела

Эксперты таск-трекера Weeek провели исследование, чтобы выяснить, какие факторы чаще всего снижают продуктивность сотрудников на удаленной работе. Опрос показал, что главным источником потерь рабочего времени стали домашние дела – их указали 46% респондентов. Об этом CNews сообщили представители Weeek.

Какие факторы отвлекают удаленных сотрудников

По данным исследования, 46% респондентов назвали основным отвлекающим фактором бытовые процессы: готовку, уборку и время с детьми.

На втором месте задачи с низкой значимостью. 28% участников опроса сообщили, что существенная часть рабочего времени уходит на мелкие поручения, отчетность и обсуждения, которые не влияют на ключевой результат.

16% сотрудников отметили, что значительное время занимает планирование задач, 15% – постоянные переключения между задачами, платформами и инструментами.

Результаты исследования показывают, что потери рабочего времени чаще всего формируются не из-за одной причины, а из-за сочетания факторов, которые дробят рабочий день и снижают концентрацию.

Организационные причины потерь продуктивности

По оценке экспертов Weeek, часть потерь связана с особенностями организации процессов. При отсутствии прозрачной приоритизации сотрудники сталкиваются с эффектом занятости без прогресса, когда рабочее время распределяется между несистемными задачами.

По мнению экспертов Weeek, удаленный сотрудник часто работает в режиме многозадачности и информационного шума – это приводит к систематическим отвлечениям и потерям времени.

«Снизить потери времени помогают конкретные управленческие решения: перевод части коммуникаций в асинхронный формат, предварительная фиксация требований к задаче и критериев готовности, а также уменьшение число согласующих этапов там, где это возможно. Когда сотрудник знает, какие задачи приоритетны и где границы ответственности – снижаются хаос и непонимание, которые лежат в основе низкой вовлеченности. Главные потери времени на удаленной работе связаны не с недостатком дисциплины, а хаосом в процессах. Чем больше в компании прозрачности и предсказуемых процессов, тем меньше времени уходит на второстепенную активность – и тем выше реальная продуктивность и мотивация команды», – сказала CEO Weeek Инга Скерсь.