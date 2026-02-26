«Агент-Тренер» в «Речевой аналитике» BSS: функционал обучения операторов и повышения клиентского сервиса

Компания BSS, российский разработчик решений для автоматизации и улучшения клиентского сервиса на базе речевых технологий и ИИ, реализовала в флагманском продукте «Речевая Аналитика» модуль «Агент-тренер» — роботизированный симулятор для обучения операторов контакт-центров. Об этом CNews сообщили представители BSS.

Система имитирует диалоги с клиентами, оценивает корректность речевых паттернов, эмпатию и соблюдение регламентов, предоставляя немедленную обратную связь. Это позволяет сократить время адаптации новых сотрудников и стандартизировать качество коммуникации без участия супервайзеров.

««Агент-Тренер» — уникальное решение в экосистеме речевой аналитики на рынке, сочетающее практическую пользу с технологической глубиной и предлагающее серьезные преимущества пользователям. Будучи полностью интегрированным в систему, модуль использует всю мощь ее возможностей: от построения симуляций на основе реальных диалогов до генерации персонализированных рекомендаций», — сказала Анна Ивлева, владелец продукта «Речевая Аналитика» компании BSS.

На базе архива записей контакт-центра, буквально в пару кликов, можно мгновенно создавать реалистичные тренировочные симуляции для «Агент-Тренера». При этом платформа, используя возможности ИИ-модуля, способна формировать ИИ-рекомендации для совершенствования обучающих сценариев или оценки симуляций полноценными оценочными картами, что позволяет оператору увидеть объективную оценку своих действий так, будто он вел настоящий разговор с клиентом. Это превращает обучение в точную, измеримую и релевантную практику.