Исследование OCS: отечественные вендоры видят главный источник конкурентного давления в других российских игроках

Российские производители «железа» и программного обеспечения пересмотрели главные угрозы своей конкурентоспособности, следует из исследования ИТ-дистрибьютора OCS. Теперь в технологичности решений и уровне сервиса отечественные вендоры соревнуются преимущественно с другими локальными игроками. Об этом CNews сообщили представители OCS.

В 2025 г. многие российские вендоры видели главных конкурентов в своих соотечественниках: такой ответ во время опроса OCS дали 38% компаний. На втором месте с заметным отрывом (15%) оказались бренды из Китая. Ещё реже соперниками называли других иностранных производителей и неклассических поставщиков ИТ-решений вроде маркетплейсов или интеграторов — на них пришлось 10 и 11% соответственно. «Мы все чаще слышим термин “постимпортозамещение”. И это не про отказ от локальных решений. Это про новый этап конкуренции, когда российские вендоры начинают соревноваться не с ушедшими игроками, а друг с другом — по технологиям, архитектуре, качеству поддержки и скорости развития», — сказала вице-президент OCS Ольга Доровская.

Пересмотр источников конкурентного давления привёл к корректировке стратегии в части R&D (Research and Development). Из-за усиления конкуренции между российскими игроками вендоры сфокусировались на улучшении текущих продуктов, а также разработке новых технологий и решений — эти приоритеты отметили 32 и 27% компаний. На создании аналогов иностранным ИТ-системам, в свою очередь, концентрировался только каждый шестой вендор (16%). «В 2025 году вектор R&D заметно сместился: компании инвестируют не в копирование, а в развитие собственных технологий, в доработку и запуск новых продуктов. Создание прямых аналогов — уже далеко не приоритет номер один», —сказала Ольга Доровская.

Исследовательская деятельность всегда была частью ИТ-процессов, однако теперь она перестает быть только зоной роста или технологического имиджа. На фоне усиления конкуренции между локальными игроками R&D-направление превращается в важный производственный инструмент: с его помощью вендоры решают прикладные задачи, влияющие на пользовательский опыт и стоимость продукта. При этом, у производителей нет сомнений в необходимости такой работы: по данным OCS, только 5% компаний не стали инвестировать в R&D в 2025 г.