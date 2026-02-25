38% компаний решают внедрить CRM для удобства работы распределенных команд

По данным исследования российского рынка CRM, проведенного J'son & Partners Consulting, 38% компаний принимают решение о внедрении CRM в том числе и из-за наличия распределенных команд. Об этом CNews сообщили представители J'son & Partners Consulting.

Авторы исследования подчеркивают, что CRM все чаще используется не только в работе отдела продаж, но и для организации и управления операционными процессами команд и сотрудников, отвечающих за развитие бизнеса. А способствует этому интеграция в CRM инструментов управления задачами. Для 23% компаний эта функциональность является одной из основных в CRM.

Связка CRM с таск-трекером особенно востребована в производственных компаниях с распределенной структурой: там она помогает организовать многоуровневую работу, в которой процесс сделки не ограничивается только продажей, и включает в себя маркетинговые задачи, производство, сервисные процессы, документооборот и юридические процедуры.

Задачи в CRM объединяют работу всех специалистов в едином пространстве, позволяя им работать с привычными инструментами. Результат такой работы — повышение уровня прозрачности клиентской базы и процессов работы с ней, это ключевая ценность CRM по мнению 26,2% опрошенных компаний.

Также в исследовании отмечены и другие триггеры внедрения CRM. Например, 42% респондентов внедрили CRM в связи с ростом числа сотрудников, 38% считают важным фактором для внедрения переход к онлайн-каналам маркетинга и продаж. При этом очень немногие внедряют CRM для решения проблем в продажах — только 20% считают необходимым переходить к CRM, если в компании наблюдаются потери данных о лидах и сделках, и всего 9% считают важным триггером сокращение объемов продаж.

Об исследовании. Эмпирическая база исследования — опрос 1 тыс. компаний, проведенный в ноябре 2025 - январе 2026. Респондентами выступали лица, принимающие решения о выборе CRM, а также специалисты, непосредственно работающие с ними. 69% респондентов работают с CRM ежедневно, 23% — еженедельно, 7% — несколько раз в месяц, а оставшиеся 2% — несколько раз в год.