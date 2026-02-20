Разделы

Руки кормят: самые высокооплачиваемые профессии на подработке в начале 2026

Эксперты «Авито Подработки» проанализировали данные за первые полтора месяца 2026 г. и выяснили, какие специалисты на частичной занятости оказались в числе самых высокооплачиваемых. На первом месте плиточник — исполнители могли рассчитывать на 103,92 тыс. руб/мес. Такая занятость требует высокой точности и аккуратности, а хорошие мастера ценятся на вес золота. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

На втором месте оказалась позиция отделочника: на частичной занятости можно было рассчитывать в среднем на 95 369 руб/мес. Это связано с широким спектром задач — от штукатурки и шпаклевки до финишной отделки стен и потолков, что делает таких специалистов востребованными почти на всех этапах ремонта.

Монтажник на третьем месте по высокооплачиваемым позициям на подработке: среднее предлагаемое вознаграждение в январе-феврале составило около 91,35 тыс. руб/мес. Также в топ вошли автослесари (86,23 тыс. руб/мес) и строители (79,26 тыс. руб/мес).

При этом важно понимать, что фактический доход на подработке зависит от множества факторов — количества смен, региона, специфики задач и опыта исполнителя, а бизнес нередко указывает вознаграждение с учетом максимальных значений. Поэтому реальные доходы исполнителей могут отличаться от средних, рассчитанных по данным сервиса.

Аналитики сервиса также изучили, в каких сферах деятельности за первые полтора месяца 2026 было размещено больше всего предложений частичной занятости. На первом месте оказалась сфера доставки, грузоперевозки и логистики. Далее — сфера такси и пассажирских перевозок. Замыкает топ-3 сфера розничной и оптовой торговли.

Как построить цифровую экосистему для атомной отрасли с нуля

Цифровизация

При этом россияне заметно чаще откликались на предложения частичной занятости в сфере бытовых и персональных услуг (+183% год к году). Интерес увеличился и к подработке на складах и хранилищах (+116%), а также в сфере гостиничного бизнеса и туризма (+115%).

«По данным платформы, за первые полтора месяца 2026 г. интерес исполнителей к подработке в целом вырос на 26% по сравнению с прошлым годом. За сезонными всплесками стоит устойчивый тренд: россияне все чаще выбирают гибкие форматы занятости как осознанную стратегию, которая позволяет совмещать несколько проектов, самостоятельно управлять своим временем и гибко выстраивать график, — сказал Сергей Яськин, директор сервиса «Авито Подработка».

