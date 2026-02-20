Россияне стали больше откладывать на пенсию с работодателем

В 2025 г. сотрудники российских компаний на 17% увеличили взносы на корпоративную пенсию в «СберНПФ». Самыми активными сберегателями оказались строители: они копили чаще и откладывали больше. В среднем люди начинают задумываться о дополнительной пенсии за 22 года до выхода на нее.Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

За год к корпоративной пенсионной программе (КПП) «Паритетная» от «СберНПФ» подключились 14 тыс. сотрудников российских компаний. Человек пополняет такой счет сам, а также получает доплату от работодателя. Строители стали вступать в КПП в пять раз чаще, чем в 2024 г. Интерес логистов к пенсии от работодателя вырос на 28%, ИT-специалистов — на 26%.

По данным «СберНПФ», россияне в среднем отправляли в корпоративные копилки по 6 тыс. руб. в произвольном режиме. Это на 17% больше, чем в 2024 г. У строителей средний размер текущего взноса вырос вдвое — до 17 тыс. руб. ИT-специалисты стали отправлять в такие копилки по 12 тыс. руб. (+23%), а финансисты — по 6 тыс. руб. (+19%).

В среднем сотрудники начинают копить на пенсию с работодателем за 22 года до наступления пенсионных оснований. Финансисты задумываются об этом чуть раньше остальных: за 23 года.

Ольга Изюмова, генеральный директор «СберНПФ»: «Турбулентность на рынке труда сохраняется, и компаниям все сложнее конкурировать за кадры. При этом молодые сотрудники ждут от работодателей больше поддержки, в том числе через расширенный социальный пакет. И это подтверждает статистика: в 2025 г. зумеры, родившиеся после 1997 г., стали на 40% чаще подключать пенсию от работодателя. А миллениалы (1981 – 1996) откладывали в такие копилки на 15% больше, чем годом ранее».

В 2025 г. сотрудники российских компаний вместе с работодателями отложили 5,4 млрд руб. на негосударственную пенсию в «СберНПФ». Это на 14% больше, чем годом ранее. Взносы на корпоративную пенсию люди могут получать от работодателя по КПП «Социальная» или делать вместе с компанией по КПП «Паритетная».