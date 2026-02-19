Разделы

Женское дело: за пять лет доля женщин-соискательниц в ИТ-сфере выросла до 38%

В России выросла доля женщин-соискательниц в области информационных технологий. Если в 2021 году на них приходилось всего 27% резюме в ИТ-сфере, то по итогам 2025 г. — уже 38%, выяснили эксперты hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга. Среди молодежи соотношение полов еще более близкое: в категории 17 лет и младше на девушек-соискательниц приходится 47% ИТ-резюме (на юношей — 53%), а в категории 18-24 лет — 41% (на юношей — 59%). Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

«В ИТ-сфере женщины претендуют не только на рядовые, но и на руководящие должности — за последний год на hh.ru насчитывается более 15 тыс. таких резюме, что составляет более трети (32%) от всех резюме руководителей в сфере информационных технологий», — отметила Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

Профессии, связанные с информационными технологиями, остаются одними из самых привлекательных на рынке в силу уровня заработных плат и карьерного развития. Медиана предлагаемых в ИТ-вакансиях зарплат за пять лет выросла на 19 тыс. руб. и по итогам 2025 г. составила 96 тыс. руб. В свою очередь, медиана зарплатных ожиданий ИТ-соискателей выросла сразу на 32 тыс. руб., достигнув 101 тыс. руб.

По итогам 2025 г. медиана зарплатных ожиданий женщин 19-30 лет, претендующих на работу в ИТ-сфере, составила 68 тыс. руб., мужчин того же возраста — 89 тыс. руб. В группе соискателей 31-40 лет зарплатные ожидания женщин — 98 тыс. руб., мужчин — 152 тыс. руб.

Зарплатные ожидания женщин и мужчин существенно отличаются в зависимости от конкретной специализации. Самый заметный разрыв по итогам 2025 года зафиксирован в резюме DevOps-инженеров: медиана желаемой зарплаты у мужчин составляет 200 тыс. руб., у женщин — 118 тыс. руб.

Как построить цифровую экосистему для атомной отрасли с нуля

Цифровизация

Наиболее высокие зарплатные ожидания среди женщин из ИТ-сферы наблюдается у соискательниц, претендующих на позиции директора по информационным технологиям (243 тыс. руб., у мужчин — 294 тыс. руб.), руководителя группы разработки (202 тыс. руб., у мужчин — 282 тыс. руб.) и технического директора (193 тыс. руб., у мужчин — 222 тыс. руб.).

hh1.jpg

Медиана ожидаемых заработных плат в резюме мужчин и женщин из ИТ-сферы в зависимости от специализации, 2025 год, руб.

