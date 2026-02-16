«Авито Работа»: профессия логиста — лидер по уровню среднего зарплатного предложения среди вакансий с возможностью работы из дома

Эксперты «Авито Работы» проанализировали уровень средних зарплатных предложений в вакансиях с возможностью работы из дома за 2025 г. и выявили, что самой высокооплачиваемой профессией в этой категории стали логисты. В 2025 г. средняя предлагаемая зарплата по этой вакансии составила 108 722 руб. в месяц, увеличившись на 39% год к году. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

При расчете средних зарплатных предложений эксперты учитывали данные о вакансиях для начинающих специалистов с опытом работы от 1 года до 3 лет. При этом на ведущих позициях одной и той же профессии предлагаемые соискателям зарплаты могут превышать приведенные значения. Кроме того, размер дохода также может существенно варьироваться в зависимости от сложности и количества реализованных проектов, портфолио специалиста, уровня ответственности и формата сотрудничества с работодателем.

Второе место по уровню средней предлагаемой зарплаты в вакансиях с пометкой «работа из дома» занимает профессия инженера. Работодатели готовы платить новым сотрудникам на этой позиции в среднем 91 362 руб. в месяц, что на 24% больше, чем годом ранее.

Заметное увеличение среднего зарплатного предложения также демонстрирует профессия технолога — в 2025 г. соискатели на эту роль могут рассчитывать в среднем на 89 496 руб. в месяц, что на 25% выше показателей 2024 г.

Профессии с наибольшим уровнем дохода с пометкой «работа из дома» за 2025 год

«Рост средних зарплатных предложений для вакансий с возможностью работы из дома в технических и проектных сферах в первую очередь связан с желанием работодателей расширить географию найма через удаленный формат. Таким образом компании стремятся повышать конкурентоспособность предложений, привлекая лучших специалистов вне зависимости от их локации. При этом количество опубликованных резюме соискателей, находящихся в поиске вакансий с возможностью работы из дома увеличилось на 57% по сравнению с прошлым годом», — сказал Кирилл Пшеничных, руководитель операций и развития бизнеса «Авито Работы».