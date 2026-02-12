Разделы

В Подмосковье запустили онлайн-услугу для актуализации реестра лицензий управляющих компаний

На региональном портале появилась услуга по внесению изменений в реестр лицензий в сфере ЖКХ. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Новая услуга предназначена для представителей управляющих организаций Подмосковья, которые хотят внести в реестр лицензий изменения, связанные с заключением, расторжением, прекращением договора управления многоквартирным домом или изменением способа управления многоквартирным домом. Подача заявления в электронном формате поможет оперативно и удобно актуализировать сведения, экономя при этом время и ресурсы», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Услуга «Внесение изменений в реестр лицензий в связи с изменением перечня МКД» доступна на региональном портале в разделе «Бизнес» – «Лицензирование и разрешения». Ей могут воспользоваться индивидуальные предприниматели и юридические лица.

Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы. Решение поступит в личный кабинет в течение 10 рабочих дней.

