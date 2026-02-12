Системный интегратор «Инлайн Груп» будет внедрять российскую систему управления проектами taskITnow

Компания «Грависофт» и системный интегратор «Инлайн Груп» объявили о заключении партнерского соглашения, направленного на совместное продвижение, распространение и внедрение российского корпоративного решения taskITnow на рынке среднего и крупного бизнеса. Об этом CNews сообщили представители «Грависофт».

Партнерство ориентировано на решение одной из ключевых задач корпоративного ИТ-рынка — импортозамещение зарубежных систем управления проектами и задачами, включая Jira, Confluence и Trello. Совместно компании предлагают заказчикам комплексный и контролируемый переход на российское корпоративное ПО с сохранением данных и процессов.

taskITnow — российская система управления проектами, задачами и документацией. Продукт поддерживает on-premise-развертывание и ориентирован на использование в корпоративной среде с повышенными требованиями к безопасности и локализации. Решение отличается высокой проработанностью пользовательских сценариев: минимальное количество кликов, меньше переключений контекста и быстрый контроль результата.

В рамках соглашения «Инлайн Груп» получила статус сертифицированного партнера taskITnow, а также доступ к обучающим программам, маркетинговым материалам и технической поддержке. Интегратор обеспечит клиентам полный цикл услуг — от подбора и поставки решения до внедрения и дальнейшего сопровождения.

«Развитие партнерской сети — один из ключевых элементов нашей стратегии роста. Для нас принципиально важно работать с интеграторами, которые умеют внедрять корпоративные ИТ-системы в сложных организационных средах. Сотрудничество с «Инлайн Груп» позволит масштабировать taskITnow и предложить рынку предсказуемый путь замены зарубежных решений», — отметил Дмитрий Кузьма, генеральный директор «Грависофт».

«Мы по-прежнему фиксируем высокий спрос на российские продукты в сегменте управления проектами. Таск-трекер taskITnow позволит нам расширить портфель инструментов для повышения эффективности бизнес-процессов и предложить корпоративным заказчикам гибкое и функциональное решение от “Грависофт”. Опираясь на обширный опыт в области миграции ИТ-систем, мы готовы реализовать быстрый и безопасный сценарий перехода с зарубежного ПО на taskITnow», — сказал Константин Тихановский, технический директор «Инлайн Груп».