МТС улучшила связь на участке федеральной трассы «Колыма»

ПАО «МТС», цифровая экосистема, запустила дополнительный диапазон LTE на участке федеральной трассы «Колыма» вблизи посёлка Оротукан. Новое телеком-оборудование повысило покрытие и ёмкость сети, а также на 20% скорость передачи данных. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Поселок Оротукан расположен вблизи федеральной трассы «Колыма» — единственной автодорогой, соединяющей север Магаданской области и восточную часть Якутии. Одна из важнейших транспортных артерий Дальнего Востока обеспечивает доставку грузов к удаленным поселкам Магаданской области и к порту на побережье Охотского моря. Водители большегрузов зачастую выбирают Оротукан для временной стоянки на пути следования. Запуск нового телеком-оборудования позволит автолюбителям на этом участке трассы обновлять онлайн-карты на навигаторе, узнавать дорожную обстановку, обмениваться сообщениями и загружать музыкальные файлы, созваниваться с родными, а в случае необходимости – оперативно связаться с экстренными службами.

Новое качество связи доступно также на всей территории посёлка Оротукан, где проживает более 800 человек. Местные жители могут с комфортом пользоваться современными цифровыми продуктами – оформлять необходимые документы и справки онлайн, пользоваться платёжными сервисами, общаться по видеосвязи с родными и друзьями.

«Мы продолжаем работу по улучшению сети высокоскоростного интернета не только в крупных, но и малых населенных пунктах Магаданской области. Особенно это актуально для отдаленных поселков, где жители могут быстро получить необходимую информацию, оформить необходимые документы онлайн, не посещая лично профильные службы в региональном центре. Улучшение качества связи на участке такой сложной трассы, также облегчает общение и повышает безопасность всех участников дорожного движения», – сказал директор МТС в Магаданской области Евгений Никишин.

Ранее МТС ускорила мобильный интернет LTE в Тенькинском городском округе, в поселках Омсукчан, Дукат и других населённых пунктах Магаданской области.

