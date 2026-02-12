Разделы

«Галактика» и РТУ МИРЭА расширяют сотрудничество в области подготовки инженеров нового поколения в сфере ERP

«Галактика», российский разработчик информационных систем класса ERP, ERP HR, EAM и MES для крупных предприятий, и РТУ МИРЭА, один из крупнейших государственных технологических университетов страны, заключили соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает реализацию совместных проектов в сфере образования, науки, профориентации и цифровых инноваций.

Основной целью соглашения является подготовка высококвалифицированных специалистов, готовых эффективно решать задачи внедрения и эксплуатации российских ERP-систем. Партнёры намерены обеспечить студентам прямой доступ к современным инструментам разработки, включить программные продукты «Галактики» в учебные планы и привлечь талантливую молодёжь к реализации реальных кейсов.

«Наша совместная работа с вузом направлена на реализацию программы профессионального роста будущих инженеров и разработчиков. Это важное событие вписывается в стратегию нашей компании по формированию устойчивой образовательной экосистемы, обеспечивающей кадры высокого уровня для эффективного внедрения российских ERP», – сказал глава корпорации «Галактика» Алексей Телков.

Партнёрство станет важной частью общей стратегии «Галактики» по усилению кадрового потенциала отечественного технологического сектора и позволит успешно готовить конкурентоспособных специалистов мирового уровня.

«Сегодня ключевая задача каждого вуза — подготовить не просто квалифицированных специалистов, а настоящих профессионалов своего дела, готовых решать реальные проблемы рынка и отвечать требованиям завтрашнего дня. Поэтому наше сотрудничество с «Галактикой» становится важнейшим элементом стратегии развития Университета. Мы убеждены, что лишь интеграция вузов и ИТ-лидеров способна обеспечить тот уровень конкурентоспособности выпускников, который необходим стране для реализации амбициозных планов цифровой трансформации», – сказал ректор РТУ МИРЭА Станислав Куджа.

