Caviar представил iPhone с предсказаниями ко Дню святого Валентина

Люксовый бренд Caviar представил обновленную коллекцию кастомных смартфонов iPhone 17 Pro Garden of Eden. Новая серия представляет собой символический сад любви – пространство, где каждый образ несет глубокое романтическое значение и опирается на культурные коды разных цивилизаций. Об этом CNews сообщили представители Caviar..

Коллекция включает три модели: Charming Lotus, Goldfish и Wings of Love. Все смартфоны украшены вручную, с использованием золота, эмали, бриллиантов, сапфиров и ювелирных гравировок.

Charming Lotus – модель, вдохновленная восточной свадебной символикой. Лотос во многих культурах, от Индии до Китая, означает чистую любовь, плодородие и супружескую гармонию. В Китае узор из двух цветков лотоса на одном стебле – знак идеального союза. Дизайн смартфона повторяет эстетику эмалевой флористики ар-нуво и восточных свадебных тканей.

Caviar представил iPhone с предсказаниями ко Дню святого Валентина

Goldfish – образ пары золотых рыбок, древний символ счастливого брака, достатка и процветания. В китайской культуре золотые рыбки с лотосами украшали свадебную посуду, ткани и вышивку, а в Европе рыбку дарили на годовщину как знак удачи. На корпусе модели – золотая пара рыб в круговом движении, символ непрерывности любви. Объемные рыбки Caviar покрыты золотом и украшены сапфирами.

Wings of Love – модель с ласточками, птицами, несущими благую весть. В викторианской Англии ласточку носили как украшение и обет вернуться к любимой. В Португалии их керамические фигурки украшают дома молодожёнов. В Китае гнездо ласточки – знак счастливого дома. Мотив парящих птиц на смартфоне воплощает идею союза, который преодолевает расстояние.

Валентинки от Caviar – золотые монеты с изображением сердца, украшенного ювелирной эмалью. На обратной стороне каждой находится куар-код, ведущий на страницу сайта Caviar с персональным любовным предсказанием от самого Шекспира.

Модели выпущены на базе iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max (в том числе в версиях 1 ТБ). Декор выполнен с использованием золота 24K, художественной гравировки, цветной ювелирной эмали и драгоценных камней. Цены на устройства из серии Garden of Eden начинаются от 649 тыс. руб. Коллекция лимитирована. Каждый смартфон поставляется в индивидуальной упаковке премиум-класса.