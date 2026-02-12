Разделы

|

Caviar представил iPhone с предсказаниями ко Дню святого Валентина

Люксовый бренд Caviar представил обновленную коллекцию кастомных смартфонов iPhone 17 Pro Garden of Eden. Новая серия представляет собой символический сад любви – пространство, где каждый образ несет глубокое романтическое значение и опирается на культурные коды разных цивилизаций. Об этом CNews сообщили представители Caviar..

Коллекция включает три модели: Charming Lotus, Goldfish и Wings of Love. Все смартфоны украшены вручную, с использованием золота, эмали, бриллиантов, сапфиров и ювелирных гравировок.

Charming Lotus – модель, вдохновленная восточной свадебной символикой. Лотос во многих культурах, от Индии до Китая, означает чистую любовь, плодородие и супружескую гармонию. В Китае узор из двух цветков лотоса на одном стебле – знак идеального союза. Дизайн смартфона повторяет эстетику эмалевой флористики ар-нуво и восточных свадебных тканей.

14_700.jpg

Caviar представил iPhone с предсказаниями ко Дню святого Валентина

Goldfish – образ пары золотых рыбок, древний символ счастливого брака, достатка и процветания. В китайской культуре золотые рыбки с лотосами украшали свадебную посуду, ткани и вышивку, а в Европе рыбку дарили на годовщину как знак удачи. На корпусе модели – золотая пара рыб в круговом движении, символ непрерывности любви. Объемные рыбки Caviar покрыты золотом и украшены сапфирами.

Wings of Love – модель с ласточками, птицами, несущими благую весть. В викторианской Англии ласточку носили как украшение и обет вернуться к любимой. В Португалии их керамические фигурки украшают дома молодожёнов. В Китае гнездо ласточки – знак счастливого дома. Мотив парящих птиц на смартфоне воплощает идею союза, который преодолевает расстояние.

Валентинки от Caviar – золотые монеты с изображением сердца, украшенного ювелирной эмалью. На обратной стороне каждой находится куар-код, ведущий на страницу сайта Caviar с персональным любовным предсказанием от самого Шекспира.

Модели выпущены на базе iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max (в том числе в версиях 1 ТБ). Декор выполнен с использованием золота 24K, художественной гравировки, цветной ювелирной эмали и драгоценных камней. Цены на устройства из серии Garden of Eden начинаются от 649 тыс. руб. Коллекция лимитирована. Каждый смартфон поставляется в индивидуальной упаковке премиум-класса.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как цифровизация массового найма увеличила отклики на вакансии в 2,5 раза: кейс «М.Видео-Эльдорадо»

Wildberries тестирует дешевую китайскую технику для обновления парка ПК

Внедряем КЭДО: как убедить сотрудников и не утонуть в интеграциях

В России запущен первый стратосферный БПЛА для развертывания 5G

Как цифровизация идей сотрудников помогает производству экономить миллионы

Хакеры научились незаметно воровать зарплату сотрудников компаний. Им бесплатно помогают сотрудники техподдержки

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже 14 февраля: выбор ZOOM

Восстание гаджетов: 7 случаев травм и ожогов от наушников и носимой электроники

Обзор DIGMA PRO Edge: доступный планшет в металлическом корпусе

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще