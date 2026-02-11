Разделы

Телеком Мобильная связь
|

Т2 сделал тариф «Хватит!» доступнее

T2, российский оператор мобильной связи, снизил стоимость тарифа «Хватит!» на первые четыре месяца пользования для новых абонентов. Клиенты смогут подключить тариф за 300 руб. в месяц, далее стоимость будет составлять 390 руб/месяц с сохранением полного пакета услуг без каких-либо изменений. Об этом CNews сообщили представители T2.

В тариф входит тройной безлимит: мобильный интернет, звонки внутри сети Т2 и SMS по России доступны без ограничений. В «Хватит!» включены и все дифференциаторы Т2: многоуровневая платформа кибербезопасности SafeWall, перенос остатков, SOS‑пакет, гигабэк, обмен минут и гигабайтов, «Маркет Т2» и др.

Андрей Борзов, директор по продукту и клиентскому опыту T2: «"Хватит!" стал настоящим флагманом нашей тарифной линейки. И мы решили сделать первый шаг подключения к Т2 еще легче – снизить стоимость на первое время пользования этим тарифом. За четыре месяца абонент сможет оценить все преимущества "Хватит!" – от тройного безлимита до базовых сервисов безопасности. Клиент убедится, почему этот тариф стал фаворитом среди миллионов абонентов».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как маркировка звонков для бизнеса изменит корпоративную телефонию

В России проведут перепись сотовых телефонов: чужой аппарат нельзя будет использовать

Как цифровизация массового найма увеличила отклики на вакансии в 2,5 раза: кейс «М.Видео-Эльдорадо»

Veon заработал $127 млн на акциях украинского телеком-гиганта

Как аппаратная защита и биометрия помогут бизнесу построить безопасную офисную среду

В России упало число спам-звонков от компаний к клиентам

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Восстание гаджетов: 7 случаев травм и ожогов от наушников и носимой электроники

Обзор DIGMA PRO Edge: доступный планшет в металлическом корпусе

Как бесплатно преобразовать речь в текст: лучшие ИИ-сервисы

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще