«Прогресс» повышает устойчивость бизнеса, применяя собственную разработку АСУР Risk Radar

«Прогресс», представитель отечественного рынка детского питания, цифровизировал риск-менеджмент с помощью автоматизированной системы управления рисками (АСУР) Risk Radar. Система позволяет оценивать возможные угрозы для бизнеса и снижать вероятность возникновения негативных последствий, в том числе репутационных потерь.

Современные компании ежедневно сталкиваются с комплексом вызовов: от строжайших требований к безопасности и качеству продукции до стремительного роста масштабов бизнеса. Ранее существовавшие инструменты управления рисками перестали соответствовать скорости и сложности бизнес-процессов. Департамент по управлению операционными и финансовыми рисками под руководством Кристины Буяновой сформировал амбициозную стратегию развития СУР на 2023–2025 гг. Одной из ключевых целей стало создание автоматизированной системы, способной не просто фиксировать инциденты, а проактивно управлять вызовами и возможностями.

Итогом работы стали разработка и внедрение собственной автоматизированной системы управления рисками Risk Radar на базе платформы Directum RX. В системе можно работать как с реализовавшимися, так и с потенциальными рисками, включая коммерческие, юридические, организационные, финансовые, производственные, логистические, риски информационной безопасности и др.

Директор по управлению операционными и финансовыми рисками «Прогресс» Кристина Буянова сказала: «С помощью АСУР Risk Radar мы идентифицировали и проработали свыше 100 Паспортов рисков по 14 областям законодательного регулирования, внедрили более 40 новых контрольных процедур. В 3 раза выросла скорость обмена информацией о рисках между подразделениями, повысилась прозрачность корпоративного управления и качество принимаемых решений. Удалось предотвратить потери на сумму свыше 3 млрд руб. с момента внедрения АСУР. Система уже прошла внешнюю оценку – эксперты Национального рейтингового агентства, присваивая компании кредитный рейтинг, отдельно отметили умеренно-высокий уровень развития системы управления рисками – редкий случай, когда внутренние IT-разработки напрямую влияют на финансовую оценку бизнеса».

Компания рассматривала готовые системы для управления рисками, но выбрала самостоятельную разработку на базе платформы Directum RX, которую использует с 2020 г. Среди преимуществ такого решения – привычный пользователям интерфейс, гибкие настройки рабочих процессов, отчетов, виджетов с помощью no/low-code, области защиты информации. Проект был реализован силами внутренней команды экспертов Департамента и ИТ-специалистов «Прогресс» в сжатые сроки – в начале 2024 г. система была запущена в промышленную эксплуатацию.

Руководитель службы управления рисками и внутреннего контроля «Прогресс» Виктор Шурыгин сказал: «Risk Radar принципиально изменил подход к организации системы управления рисками – в режиме реального времени я вижу распределение рисковой нагрузки по подразделениям, что позволяет оперативно концентрировать ресурсы на наиболее значимых мероприятиях и контролировать эффективность их исполнения. Мы создали среду, в которой рисками управляют, а не отчитываются о них».

Проект Risk Radar – не конечная точка, а постоянно развивающаяся экосистема. Благодаря тому, что АСУР интегрирована в управленческий процесс, она динамично развивается и видоизменяется, в соответствии с условиями рынка и актуальными запросами бизнеса. В обозримом будущем планируется дополнить существующий комплекс мер и реализовать следующие шаги: перенос комплексной автоматизированной BI-отчетности с Microsoft на внутреннюю платформу Directum RX; внедрение встроенных в Directum RX инструментов искусственного интеллекта для автоматической интегральной оценки рисков; развитие функционала оценки остаточного риска и внедрение ключевых индикаторов риска (KRI); формирование единой базы знаний о факторах и последствиях рисков.

«Прогресс» продолжает развитие в области цифровизации производственных процессов и внедрения современных решений, что соответствует целям и задачам государственной программы внедрения цифровой экономики. В этой связи появление АСУР Risk Radar – пример того, как стратегическое видение руководства, экспертиза риск-менеджеров и возможности гибкой отечественной платформы позволили создать не просто IT-решение, а реальный конкурентный актив. Система не только защитила бизнес от миллиардных потерь, но и заложила новый стандарт управленческой культуры, основанной на прозрачности и проактивности.