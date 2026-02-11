Новостройки и морское побережье: «МегаФон» усилил 4G на Сахалине

Жители и гости села Яблочное на берегу Татарского пролива, а также новосёлы в ЖК «Уюн парк» в Южно-Сахалинске теперь могут пользоваться стабильной мобильной связью. Инженеры «МегаФона» запустили новые базовые станции, что существенно улучшило качество голосовых вызовов. Помимо этого, новые телеком-объекты позволили разогнать скорость мобильного интернета в этих локациях до 70 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Село Яблочное расположено на живописном берегу Татарского пролива и считается одним из лучших мест отдыха на Сахалине благодаря чистой воде и мелкому песку. Воспользоваться улучшенной мобильной связью смогут не только местные жители, но любители рыбалки и морских прогулок. В зону нового 4G-покрытия попадает местная катерная стоянка. Теперь туристы могут делиться впечатлениями в мессенджерах и социальных сетях в реальном времени.

Более высокие интернет-скорости появились и у новоселов в Южно-Сахалинске. Связь в жилом комплексе «Уюн парк» теперь обеспечивает отдельная базовая станция. Новый квартал окружен сопками и лесом, что ранее сказывалось на качестве сигнала у абонентов, так как они подключались от близлежащих телеком-объектов. Сейчас квартал активно заселяется, и жильцы могут использовать мобильный интернет для запуска систем безопасности или элементов «умного дома» в своих квартирах.

«Строительство новых базовых станций — это вклад в комфорт жителей Сахалинской области. Мы инвестируем в телеком-инфраструктуру, следуем за потребностями пользователей там, где она нужна сегодня — будь то новые жилые кварталы в главном городе региона или небольшое село на морском побережье», — сказал Антон Посполит, руководитель технического отдела «МегаФона» в Сахалинской области.