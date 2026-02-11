Для разработчиков откроют «Зеленые страницы»

Организация развития видеоигровой индустрии (РВИ) анонсировала запуск проекта «Зеленые страницы» — бесплатного практического гайда по нарративному дизайну для российских игровых разработчиков. Главным редактором выступила Ася Чащинская, нарративный директор Black Caviar Games и режиссер театра им. Станиславского. Об этом CNews сообщили представители РВИ.

«Зеленые страницы» призваны помочь российским разработчикам заговорить на едином языке терминов и подходов при работе над созданием игрового нарратива — одного из ключевых элементов видеоигры. Речь идет об историях, которые передаются не только через диалоги и катсцены, но и дизайн уровней, музыку, детали окружения и даже геймплейные механики.

«Вопрос единой терминологии в российском геймдеве стоит остро уже давно. «Зеленые страницы» — это первая масштабная попытка систематизировать опыт индустрии. В проекте объединились ведущие студии, образовательные платформы и эксперты. Это пространство для серьезного профессионального диалога. Опытом делятся специалисты из знаковых отечественных игровых проектов, а также профессионалы из кино, анимации и других смежных искусств. Сборник станет ценным ресурсом для тех разработчиков, кто стремится глубже освоить теорию и практику творческого ремесла»,— сказала главный редактор «Зеленых страниц», Ася Чащинская.

Как отмечают в РВИ, нарративный дизайн требует глубокого понимания и постоянного развития. Ресурс объединит в себе материалы, рассчитанные на реальную работу в игровых командах — от базовых теоретических понятий и концепций до авторских разборов и прикладных советов.

Сейчас в индустрии есть растущий запрос на собственный «культурный путь» в создании игровых продуктов. По мнению участников инициативы, заимствование американских, европейских и азиатских моделей все чаще дают слабый результат — и сами разработчики, и аудитория от этого устали. Мировой опыт остается важной точкой опоры, но рынок демонстрирует интерес к глубинным русским нарративам и постсоветскому культурному опыту.

«Проект «Зеленые страницы» — это попытка системно ответить на запрос индустрии. В российском геймдеве много сильных команд, но часто им не хватает общего языка и опоры на собственный культурный контекст. Мы видим растущую потребность в формирование собственного подхода к игровому нарративу со стороны разработчиков и аудитории. Речь идет не об отказе от мирового опыта, а о переосмыслении и поиске своего пути. «Зеленые страницы» создаются как практический инструмент для реальной работы в командах и как точка сборки профессионального разговора о будущем нарратива в российских играх», — отметил глава Организации развития видеоигровой индустрии, Василий Овчинников.

«Российский геймдев всегда славился оригинальными сценариями и уникальными нарративами. Сейчас мы видим, как игры, созданные на основе российской культуры, находят своего зрителя на международных рынках — это подтверждают наши бизнес-миссии на крупнейших выставках мира. Инициатива РВИ может стать практическим ресурсом для инди-студий, где сценарий часто определяет успех всего проекта. Такой системный подход поможет создать еще больше успешных проектов — как среди резидентов нашего Кластера видеоигр и анимации, так и по всей России» — сказала Гюльнара Агамова, генеральный директор Агентства креативных индустрий

Проект реализуются в рамках другой инициативы Организации развития видеоигровой индустрии — «Красной книги разработчика». Онлайн-справочник содержит в себе всю актуальную информацию по правовым, деловым и отраслевым вопросам для разработчиков и издателей видеоигр. Ресурс постоянно обновляется.