Жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти предупредят о звонках мошенников членам семьи

МТС запустила функцию уведомления о мошенниках для членов семьи. Система оповестит жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, если на номера, входящие в их семейную подписку, позвонят злоумышленники. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Владелец подписки «Защитник + для семьи» получит уведомления о любых подозрительных звонках в адрес близких и сможет предупредить их. В нее включена комплексная защита: встроенный сервис блокировки нежелательных вызовов, страхование от телефонного мошенничества на сумму до 1,5 млн руб. и функция «Безопасный звонок», предупреждающая о мошенниках во время разговора.

«Проблема телефонного мошенничества актуальна на Северо-Западе, злоумышленники постоянно продумывают новые схемы обмана. Поэтому мы продолжаем развивать технологии для борьбы с нежелательными звонками и криминальной социальной инженерией. Новое решение особенно важно для детей и пенсионеров. По нашим данным, в прошлом году именно у этих групп чаще всего срабатывал «Безопасный звонок» — инструмент, позволяющий выявить потенциального недоброжелателя прямо во время беседы. Причем мошенники звонят с учетом распорядка дня потенциальных жертв. Пик звонков пожилым людям приходится на будние дни около 11:00, когда многие остаются одни дома. Детям и подросткам чаще всего звонят около 14:00, сразу после окончания школьных занятий», — сказал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.