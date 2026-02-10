Выбор криптошлюза нужной производительности станет проще, если условия тестирования приближены к реальным

Специалисты компаний «Защищенные телекоммуникационные системы» и «СпецИнт», входящих в группу компаний «СПБ», провели исследования работоспособности и производительности СКЗИ ПАК «Фортикс» на платформах тестирования компании «Рутест». Результаты тестов позволят будущим пользователям нового сертифицированного криптошлюза «Фортикс» оценить параметры работы устройств в условиях, приближенных к тем, в которых они будут функционировать в реальной сетевой инфраструктуре. Об этом CNews сообщили представители «СПБ».

«В рамках ознакомительного периода, который мы предлагаем нашим заказчикам, компаниям «ЗТС» и «СпецИнт» для проведения работ был предоставлен доступ к платформам IXIA BreakingPoint и CyPerf с помощью нашего нового сервиса Облачная лаборатория, – сказал Николай Зыляев, генеральный директор компании «Рутест». – Эти платформы наиболее востребованы для тестирования межсетевых экранов нового поколения и генерируют трафик, максимально соответствующий реальному трафику тех сетевых сегментов, в которых планируется применять тестируемое оборудование».

С помощью готового набора методологий и автоматизированных тестов BreakingPoint QuickTest, предназначенного для оценки производительности и эффективности ИТ/ИБ систем и соответствия RFC 9411, удалось быстро и точно провести тесты кибербезопасности и получить экспертный анализ и рекомендации для оптимизации работы сетей и устройств.

«Проводя эти испытания, мы преследовали несколько целей. Во-первых, мы протестировали наше оборудование в различных режимах и получили результаты работы под нагрузкой. Во-вторых, благодаря богатой функциональности предоставленных платформ тестирования мы существенно расширили программу и методику испытаний, распространив её на весь модельный ряд ПАК "Фортикс", – сказал Кирилл Маркевич, технический директор компании «СпецИнт». – Особенно ценно для нас то, что мы получили параметры работы устройств в условиях, приближенных к тем, в которых его будут эксплуатировать пользователи. Мы стремимся к тому, чтобы наши партнёры и заказчики ещё до внедрения понимали, как будут работать их сети под защитой наших продуктов».

«Мы благодарны компании "Рутест" за предоставленную возможность оценить параметры работы наших устройств в условиях, приближенных к реальным. Мы довольны результатами и планируем продолжать дальнейшее сотрудничество в этом направлении», – сказал Евгений Творогов, заместитель генерального директора по научно-технической работе компании «ЗТС».