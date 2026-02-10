Разделы

В Прикамье снизилась активность телефонных мошенников

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает, о снижении числа нежелательных звонков в Пермском крае. По результатам IV квартала 2025 г. количество спам- и мошеннических вызовов жителям региона уменьшилось на 32% в сравнении с предыдущим кварталом. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Общая продолжительность нежелательных вызовов, от которых пермяков защитили умные алгоритмы МТС, составила около девяти млн минут за год. Средняя длительность такого звонка составила 13 сек. При обнаружении подозрительного номера «Защитник» от МТС автоматически отвечал на вызов и вел диалог, сэкономив таким образом жителям края около 17 лет личного времени.

За 2025 г. МТС заблокировала для пермяков 43 млн подозрительных звонков с помощью инструментов защиты. Чаще всего пермякам поступали нежелательные вызовы от «Финансовых организаций», с «Рекламой и опросами», а также от «Коллекторов». На протяжении года наблюдалось последовательное ежеквартальное снижение объема таких звонков.

«Положительная динамика в количестве спам-вызовов пермякам связана с постоянным совершенствованием ИИ-инструментов для выявления и блокировки угроз, а также с действием новых законов, направленных против телефонного мошенничества. Но несмотря на это злоумышленники продолжают постоянно менять свои схемы. Если раньше мошенники чаще всего звонили под видом операторов связи, то в прошлом году большое количество обманных звонков в Пермском крае касалось “выгодных” инвестиций или подработок. Поэтому мы усиливаем наши собственные алгоритмы искусственного интеллекта, чтобы быстрее распознавать подобные атаки. Наш ИИ уже сейчас может анализировать разговор в реальном времени и предупреждать абонента о возможном обмане прямо во время звонка», — сказала директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

