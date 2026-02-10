ОМП запустила Партнерскую программу по платформе управления «Аврора Центр»

«Открытая Мобильная Платформа» запустила Партнерскую программу по платформе управления корпоративными устройствами «Аврора Центр». Об этом CNews сообщили представители ОМП.

Участникам программы, системным интеграторам, предоставляются необходимые и достаточные партнерские условия для развития бизнеса посредством продвижения, продаж и внедрения платформы управления «Аврора Центр»: качественный, востребованный, высокомаржинальный продукт для реализации проектов партнеров; быстрый старт, отсутствие финансовых и ресурсных инвестиций партнеров при процедуре авторизации в Партнерской программе; техническая поддержка партнеров на всех этапах взаимодействия, в том числе по инициации и реализации пилотных проектов; приглашение партнеров в проекты вендора, передача лидов; доступ к базе знаний, тестовые версии продукта, доступ к демо-стендам; маркетинговая поддержка, совместный маркетинг; обучение специалистов партнера.

Директор направления по работе с партнерами «Открытой мобильной платформы» Роман Мыскин: «Правила Партнерской программы учитывают лучшие практики взаимодействия с партнерским каналом как российских, так и зарубежных вендоров, лаконично оптимизированные под текущую ситуацию на рынке российского ПО. Мы намерены неуклонно расширять Партнерскую программу, предлагая ее участникам разнообразные инструменты при работе с продуктом "Аврора Центр"».

Пользователи «Аврора Центр» могут удаленно настраивать устройства в соответствии с политиками ИТ и ИБ, контролировать состояние устройств в режиме реального времени и автоматически реагировать при определении отклонений от требуемого состояния, оперативно блокировать устройства и удалять с них корпоративные данные даже при нахождении устройства вне сети.

В реестре отечественного ПО с 2020 г., «Аврора Центр» регулярно проходит сертификацию российскими регуляторами. Имеет сертификат ФСТЭК России, соответствует требованиям ТУ и четвертого уровню доверия, что подтверждает ее возможность использования на значимых объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ), в государственных информационных системах (ГИС), в информационных системах персональных данных (ИСПДн) и автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами (АСУ ТП).