Разделы

ПО Импортонезависимость
|

ОМП запустила Партнерскую программу по платформе управления «Аврора Центр»

«Открытая Мобильная Платформа» запустила Партнерскую программу по платформе управления корпоративными устройствами «Аврора Центр». Об этом CNews сообщили представители ОМП.

Участникам программы, системным интеграторам, предоставляются необходимые и достаточные партнерские условия для развития бизнеса посредством продвижения, продаж и внедрения платформы управления «Аврора Центр»: качественный, востребованный, высокомаржинальный продукт для реализации проектов партнеров; быстрый старт, отсутствие финансовых и ресурсных инвестиций партнеров при процедуре авторизации в Партнерской программе; техническая поддержка партнеров на всех этапах взаимодействия, в том числе по инициации и реализации пилотных проектов; приглашение партнеров в проекты вендора, передача лидов; доступ к базе знаний, тестовые версии продукта, доступ к демо-стендам; маркетинговая поддержка, совместный маркетинг; обучение специалистов партнера.

Директор направления по работе с партнерами «Открытой мобильной платформы» Роман Мыскин: «Правила Партнерской программы учитывают лучшие практики взаимодействия с партнерским каналом как российских, так и зарубежных вендоров, лаконично оптимизированные под текущую ситуацию на рынке российского ПО. Мы намерены неуклонно расширять Партнерскую программу, предлагая ее участникам разнообразные инструменты при работе с продуктом "Аврора Центр"».

Защищенная ОС как фундамент киберустойчивости: что нужно знать о безопасности Astra Linux 1.8
Цифровизация

Пользователи «Аврора Центр» могут удаленно настраивать устройства в соответствии с политиками ИТ и ИБ, контролировать состояние устройств в режиме реального времени и автоматически реагировать при определении отклонений от требуемого состояния, оперативно блокировать устройства и удалять с них корпоративные данные даже при нахождении устройства вне сети.

В реестре отечественного ПО с 2020 г., «Аврора Центр» регулярно проходит сертификацию российскими регуляторами. Имеет сертификат ФСТЭК России, соответствует требованиям ТУ и четвертого уровню доверия, что подтверждает ее возможность использования на значимых объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ), в государственных информационных системах (ГИС), в информационных системах персональных данных (ИСПДн) и автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами (АСУ ТП).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В отечественном сервисе ВКС появились новые возможности для масштабных онлайн-мероприятий

Конференция CNews «Цифровая трансформация 2026» состоится 7 апреля

Как аппаратная защита и биометрия помогут бизнесу построить безопасную офисную среду

МВД хочет получить 357 миллионов от создателя процессоров «Байкал»

Когда ИТ-актив становится обузой: стратегическая ловушка коммерциализации для финансового сектора

В России начинается «замедление» Telegram. Опрос

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор DIGMA PRO Edge: доступный планшет в металлическом корпусе

Как бесплатно преобразовать речь в текст: лучшие ИИ-сервисы

Обзор планшета TECNO MEGAPAD Pro (T1201): взвешенный взгляд на устройство среднего класса

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще