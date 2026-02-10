Разделы

Безопасность Стратегия безопасности Телеком Мобильная связь
|

МТС защитила кировчан от девяти лет спама

МТС сообщает, о снижении числа нежелательных звонков в Кировской области. По результатам IV квартала 2025 г. количество спам- и мошеннических вызовов жителям региона уменьшилось на 27% в сравнении с III кварталом 2025 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Общая продолжительность нежелательных вызовов, от которых кировчан защитили умные алгоритмы МТС, составила около 4,5 млн минут за год. Средняя длительность такого звонка составила 13 секунд. При обнаружении подозрительного номера «Защитник» от МТС автоматически отвечал на вызов и вел диалог, сэкономив таким образом жителям области около девяти лет личного времени.

За 2025 г. МТС заблокировала для кировчан 21 млн подозрительных звонков с помощью инструментов защиты. Чаще всего жителям Кировской области поступали нежелательные вызовы от «Финансовых организаций», с «Рекламой и опросами», а также от «Коллекторов». На протяжении года наблюдалось последовательное ежеквартальное снижение объема таких звонков.

«Уловки мошенников становятся изощреннее. Они все чаще представляются местными службами или банками, чьи названия на слуху у кировчан. Это требует от нашей защиты особой точности, чтобы надежно блокировать реальную угрозу. Среди самых частых мошеннических схем — звонки «от банка» с требованием перевести деньги, сообщения о проблемах у родственников или о «выигрышах». Также популярностью стали пользоваться обманные звонки о «выгодных инвестициях» или подработках. Поэтому мы постоянно совершенствуем наши алгоритмы защиты. Так, например, в нашем сервисе «Защитник» ИИ предупреждает о возможном мошенничестве прямо во время телефонного разговора» — сказал директор МТС в Кировской области Алексей Быков.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как «Энергосбыт плюс» автоматизировал ключевые CRM-процессы на российском техстеке

Veon заработал $127 млн на акциях украинского телеком-гиганта

Когда видеокарты в дефиците: оптимизируем использование ресурсов с помощью Kubernetes

В России упало число спам-звонков от компаний к клиентам

Как аппаратная защита и биометрия помогут бизнесу построить безопасную офисную среду

В смартфонах найдена древняя технология слежки. Ей десятки лет, она работает сверхточно, и отключить ее нельзя

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор DIGMA PRO Edge: доступный планшет в металлическом корпусе

Как бесплатно преобразовать речь в текст: лучшие ИИ-сервисы

Обзор планшета TECNO MEGAPAD Pro (T1201): взвешенный взгляд на устройство среднего класса

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще