МТС защитила кировчан от девяти лет спама

МТС сообщает, о снижении числа нежелательных звонков в Кировской области. По результатам IV квартала 2025 г. количество спам- и мошеннических вызовов жителям региона уменьшилось на 27% в сравнении с III кварталом 2025 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Общая продолжительность нежелательных вызовов, от которых кировчан защитили умные алгоритмы МТС, составила около 4,5 млн минут за год. Средняя длительность такого звонка составила 13 секунд. При обнаружении подозрительного номера «Защитник» от МТС автоматически отвечал на вызов и вел диалог, сэкономив таким образом жителям области около девяти лет личного времени.

За 2025 г. МТС заблокировала для кировчан 21 млн подозрительных звонков с помощью инструментов защиты. Чаще всего жителям Кировской области поступали нежелательные вызовы от «Финансовых организаций», с «Рекламой и опросами», а также от «Коллекторов». На протяжении года наблюдалось последовательное ежеквартальное снижение объема таких звонков.

«Уловки мошенников становятся изощреннее. Они все чаще представляются местными службами или банками, чьи названия на слуху у кировчан. Это требует от нашей защиты особой точности, чтобы надежно блокировать реальную угрозу. Среди самых частых мошеннических схем — звонки «от банка» с требованием перевести деньги, сообщения о проблемах у родственников или о «выигрышах». Также популярностью стали пользоваться обманные звонки о «выгодных инвестициях» или подработках. Поэтому мы постоянно совершенствуем наши алгоритмы защиты. Так, например, в нашем сервисе «Защитник» ИИ предупреждает о возможном мошенничестве прямо во время телефонного разговора» — сказал директор МТС в Кировской области Алексей Быков.