МТС пришла еще в 23 горных села по программе устранения цифрового неравенства

МТС подключила к своей сети 23 сельских населенных пункта в рамках программы устранения цифрового неравенства в 2025 г. Доступ к цифровым сервисам компании получили около 6 тыс. дагестанцев, проживающих высоко в горах.

Горные села, которые инженеры подключили к сети, находятся в Ахтынском, Дахадаевском, Казбековском, Левашинском, Тляратинском, Цумадинском, Цунтинском, Чародинском районах на высотах от 1200 до 2000 метров. В самом небольшом селе Микрасанамахи Дахадаевского района проживает всего около 30 человек.

Для жителей этих сел появление связи и мобильного интернета это не только цифровой комфорт, а в первую очередь безопасность. Села расположены в ущельях, на крутых склонах, многие в нескольких часах пути от крупных населенных пунктов. Наличие связи позволит им позвать на помощь в случае необходимости, врачам ФАПов консультироваться с коллегами по поводу лечения сельских пациентов.

Также горные села привлекают туристов, которые ищут редкие достопримечательности. Например, аул Бежта известен своими народными промыслами – вязанием традиционной обуви. В селе Анцух путешественников привлекает древняя сторожевая башня, а село Дуакар входит в туристический маршрут Кубачи-Даукар-Ицари. Теперь при посещении этих мест гости Дагестана будут на связи и смогут делиться своими впечатлениями прямо из сел, не дожидаясь возвращения в гостиницу.

«По программе устранения цифрового неравенства жители сами голосуют за населенные пункты, в которых они очень ждут связь. Чаще всего дагестанцы выбирают населенные небольшие, удаленные села. В них непросто реализовывать любые инфраструктурные проекты в одиночку. Программа устранения цифрового неравенства позволяет развивать инфраструктуру даже в таких труднодоступных местах», – сказала директор МТС в Республике Дагестан Карема Изиева.

