Консорциум Big Data и компания «Антиплагиат» создадут Экспертный Совет по академической этике использования ИИ

Консорциум Big Data и компания «Антиплагиат» договорились создать Экспертный Совет по академической этике использования ИИ. Его работа станет ориентиром для вузов и студентов при подготовке текстов с применением искусственного интеллекта.

Такая договоренность стала итогом дискуссии о добросовестном применении генеративного ИИ в университетах на базе Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ).

Дискуссия показала, что сегодня важно облегчить вузам и студентам практическое применение общих этических принципов использования ИИ при подготовке академических текстов. Для этого созданный Экспертный Совет будет системно собирать сигналы от вузов, переводить их в рекомендации и вносить предложения в Кодекс этики в сфере ИИ в образовании, подготовленный «Альянсом ИИ».

«Больше 20 лет «Антиплагиат» работает с вопросами академической этики, но если раньше речь шла преимущественно о выявлении заимствований, то сейчас нужно разбираться с границами применимости ИИ. Например, «помочь найти идею в заданном направлении» или «отредактировать текст на предмет ошибок» с помощью ИИ – допустимо, а вот пользоваться им для перефразирования чужих работ или составления списка литературы – нет. Важно, чтобы ИИ был не заместителем того, кто пишет работу, а помощником. Думающим должен оставаться человек, а ИИ — быть его инструментом. Наша общая цель — разграничить то, что допустимо в работе с ИИ при составлении научных работ, а что — нет. Такие принципы мы обсуждаем с академическим сообществом, переводим их на язык алгоритмов, а затем превращаем в удобный и полезный продукт», – сказал исполнительный директор компании «Антиплагиат» Евгений Лукьянчиков.

Ольга Беленькая, руководитель учебно-методического центра компании «Антиплагиат», рассказала об уже проведенных стратегических сессиях с вузами – участниками Консорциума. По итогам этой работы были сформулированы ключевые блоки принципов. Это честность и прозрачность; ответственность автора; конфиденциальность и соблюдение прав; баланс развития технологий и качества образования. «Мы ставим задачу приземлить этические принципы до уровня практики: как именно мы работаем с генеративными моделями при подготовке ВКР и диссертаций, чтобы сохранить качество образования и научных результатов», – сказала Ольга Беленькая.

Андрей Омельчук, замглавы Минобрнауки в интервью CNews: Студентам говорят «используй ИИ при написании диплома, только объясни, где, как и для чего»
цифровизация

Генеральный директор Консорциума Big Data Вячеслав Гойко считает, что объединение усилий Консорциума и «Антиплагиата» даст хороший результат «Консорциум объединяет университеты, работающие с данными, ИИ и цифровой трансформацией – это естественная среда для обсуждения сложных вопросов этики и доверия. Здесь уже есть инфраструктура совместных проектов, исследовательских команд и каналов коммуникации с вузами и индустрией. «Антиплагиат» обладает уникальными данными об учебных и научных текстах и многолетним опытом работы с академической этикой. Совместно мы можем не только обсуждать принципы, но и проверять их на практике, видеть эффекты в цифрах и кейсах», – сказал он.

Кроме того, Экспертный Совет собирается на базе данных компании «Антиплагиат» выпускать регулярный мониторинг – «Барометр академической ИИ-этики», который будет отражать реальное положение дел в вузах. Обобщенные данные должны показывать средний процент честности работ и общую долю текстов, созданных с использованием ГИИ по сравнению с авторским текстом, а также отражать ряд других параметров. Такой мониторинг станет возможным после пилотного запуска продукта «Антиплагиат 2.0.».

