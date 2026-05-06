Минпромторг не сумел отсудить многомиллионную субсидию у производителя электроники

Минпромторг обвинил российского производителя промышленной электроники «Континент ЭТС» в срыве сроков проекта, на реализацию которого была выдана госсубсидия, и потребовал вернуть деньги с процентами. Суд постановил, что задержка вызвана международными санкциями и в иске отказал.

Решение суда

Арбитражный суд Нижегородской области отказал в удовлетворении иска Минпромторга России к производителю промышленной электроники ООО «Континент ЭТС» с требованием из-за срыва сроков вернуть госсубсидию в размере 69,9 млн руб. с процентами, пишет «Коммерсант».

Субсидия была выдана на разработку и производство программируемых логистических контроллеров (ПЛК, применяются для автоматизации технологических процессов). Суд решил, что компания задержала реализацию проекта из-за форс-мажорных обстоятельств, приняв все зависящие от нее меры для надлежащего исполнения соглашения.

Достичь плановых показателей было невозможно из-за санкций, ограничивающих импорт программного обеспечения и компонентов, указано в решении суда.

Нижегородский производитель электроники избежал уплаты больше 100 миллионов по иску Минпромторга

Общая сумма требований министерства превысила 100 млн руб., так как сумма процентов за пользование бюджетными средствами с 2020 по 2025 гг., по мнению истца, должна была составить 37,9 млн руб.

ООО «Континент ЭТС», зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 1997 г., входит в группу «Узола». По итогам 2025 г. компания получила выручку в сумме 675,3 млн руб., чистая прибыль составила 30,1 млн руб.

Форс-мажорные обстоятельства

В соглашении о господдержке, подписанном в декабре 2020 г., ООО «Континент ЭТС» обещало создать и вывести ПЛК на рынок к 2026 г.

В 2021–2024 гг. график выполнения работ неоднократно корректировался дополнительными соглашениями. Например, в 2023 г. сроки старта продаж перенесли на полгода из-за антироссийских санкций, которые привели к дефициту микросхем из Тайваня при отсутствии импортозамещающих аналогов.

По той же причине «Континент ЭТС» не смог получить ПО немецкой компании 3S-Smart Software Solutions GmbH, да и основной заказчик — ПАО «Транснефть» — потребовал его замены в соответствии с указом Президента о технологической независимости. Договориться о разработке отечественного аналога удалось только в 2024 г. с ООО «Амбитэкс».

Образцы ПЛК были созданы и прошли испытания в центре промышленной автоматизации дочерней структуры «Транснефти». Часть тестовой партии из 200 комплектов продукции была продана и проведены переговоры с потенциальным заказчиком в лице госкорпорации «Росатом».

Годовая потребность «Транснефти» составляет до 8 тыс. модулей в год на сумму до 800 млн руб., отмечается в решении суда. Всего инвестиции в проект в 2020–2025 гг. превысили 550 млн руб., из которых субсидия составила 12%.

Активность Минпромторга по возврату госсубсидий

В марте 2026 г. CNews писал о том, что Минпромторг массово рассылает уведомления о взыскании неустоек производителям микроэлектроники.

«ОКБ Планета» было оштрафовано министерством из-за задержки создания российского лазера для передачи СВЧ-сигналов на замену немецкому. АО «Специализированное конструкторско-технологическое бюро электронных систем» — на 274 млн руб. за просрочку создания микросхемы для оборонки. Производитель аккумуляторов НИАИ «Источник» — на 181 млн руб., также за срыв сроков работ.

В апреле 2025 г. Минпромторг за один месяц начислил штрафов ИТ-компаниям более чем на 500 млн руб.

