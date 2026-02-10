CommuniGate Pro демонстрирует бесперебойную работу и высокую производительность под длительной нагрузкой в корпоративном сценарии с 100 тыс. пользователей

Компания CommuniGate Pro, разработчик корпоративных решений для унифицированных коммуникаций, сообщает о результатах независимого нагрузочного тестирования почтового сервера CommuniGate Pro, проведенного специалистами компании «К2Тех». Тестирование подтвердило устойчивую и стабильную работу системы в условиях интенсивной смешанной нагрузки, характерной для крупных организаций, на базе отечественной операционной системы Astra Linux. Об этом CNews сообщили представители CommuniGate Pro.

Вопросы совместимости, производительности и долгосрочной стабильности критически важных сервисов, таких как корпоративная почта, в среде импортонезависимого ПО являются ключевыми при построении ИТ-инфраструктуры. Проведенный тест был нацелен не на поиск предельных значений, а на проверку предсказуемости и надежности системы в режиме, максимально приближенном к реальной эксплуатации.

Ключевые детали тестового стенда и методологии

Целью тестирования была оценка устойчивости CommuniGate Pro под длительной смешанной нагрузкой по протоколам SMTP (отправка почты) и XIMSS (работа клиентов). Масштаб испытаний моделировал инфраструктуру для 100 тыс. активных пользователей. Принципиально важным аспектом являлась платформа развертывания: все серверные компоненты, кроме служб каталога, работали под управлением Astra Linux, что отражает типовой программно-аппаратный контур для российских организаций. Архитектура стенда представляла собой распределенную отказоустойчивую систему с разделением на фронтенд- и бэкенд-серверы, балансировщиками нагрузки и сетевым хранилищем (NFS). Нагрузка создавалась непрерывно в течение 4 часов, имитируя рабочий день: параллельно работали пользовательские сессии (чтение, обработка писем) и шла массовая отправка сообщений.

Результаты тестирования

В ходе испытаний система вышла на устойчивый режим обработки со средней интенсивностью около 100 сообщений в секунду и сохраняла этот уровень на протяжении всего теста без признаков деградации. Не наблюдалось роста очередей сообщений, увеличения времени отклика или неконтролируемого потребления ресурсов. Загрузка CPU и памяти оставалась на предсказуемом уровне (50-60%). Полученные данные эквивалентны возможности обрабатывать порядка 260 млн локальных доставок сообщений в месяц, что с запасом покрывает типовую корпоративную нагрузку (60-70 писем на пользователя в день). Тест наглядно продемонстрировал полную работоспособность и оптимизацию CommuniGate Pro в связке с Astra Linux, отвечая на один из ключевых запросов рынка по построению надежных импортонезависимых инфраструктур.

«Для нас крайне важны подобные практические испытания, проведенные нашими партнерами. Результаты, полученные К2Тех, – это не синтетические цифры, а доказательство того, что CommuniGate Pro в связке с российскими ОС обеспечивает именно ту «невидимую» и бесперебойную работу почты, которую ожидают крупные предприятия. Мы видим, что система не просто функционирует, а ведёт себя предсказуемо и стабильно под длительной нагрузкой. Именно это формирует доверие к продукту и подтверждает его готовность к масштабированию», – отметил Дмитрий Старовойтов, генеральный директор CommuniGate Pro.

«Мы регулярно проводим независимое тестирование платформ наших вендоров, таких как CommuniGate Pro, чтобы на практике оценить их готовность к работе в высоконагруженных корпоративных сценариях. Полученные результаты — стабильные 100 доставок в секунду при 100 тысячах пользователей — подтверждают, что решение демонстрирует предсказуемость и надежность даже под длительной смешанной нагрузкой. Для нас важно, чтобы наши заказчики могли принимать обоснованные решения при выборе и внедрении почтовых инфраструктур», – отметил Владимир Сергеев, руководитель практики UC и ПО для совместной работы «К2Тех».