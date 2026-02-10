Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Более 6,8 млн раз пользователи сервиса «Поиск по архивам» просмотрели архивные документы Подмосковья

Пользователи просмотрели расшифрованные нейросетью документы Московской области более 6 млн раз. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Московская область подключилась к сервису в 2023 г., и с тех пор пользователи просмотрели документы региона более 6,8 млн раз. Исследовать родословную стало легче: достаточно просто ввести в поисковую строку фамилию предка», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

На сегодняшний день для расшифровки искусственному интеллекту доступно почти 2 млн оцифрованных листов архивных документов Московской области. Специальный алгоритм распознает старинные рукописи XVIII–XX веков, которые трудно прочитать, и показывает их пользователям в удобном формате. В базу загружены данные о жителях Московской губернии, Москвы, Рязани, Тулы, Владимира и их окрестностей.

«В 2025 г. в сервисе появилось свыше 900 тыс. новых скан‑образов документов, находящихся на хранении в Центральном государственном архиве Московской области», – сказала Надежда Куртяник.

На портале «Яндекс.Поиск по архивам» доступны оцифрованные документы дореволюционной России. С их помощью можно изучить историю семьи и узнать информацию о людях, родившихся до 1917 г., по данным из метрических книг храмов Московской губернии.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Прием заявок на премию Data Fusion Awards в сфере ИИ продлен

На «Госуслугах» можно проверить долги у посторонних людей и организаций

Видеоконференции как основной инструмент бизнеса: критерии выбора в 2026 году

В России начинается «замедление» Telegram. Опрос

Андрей Омельчук, замглавы Минобрнауки в интервью CNews: Студентам говорят «используй ИИ при написании диплома, только объясни, где, как и для чего»

В России подключение гражданских дронов к системе «ЭРА-ГЛОНАСС» станет обязательным

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор DIGMA PRO Edge: доступный планшет в металлическом корпусе

Как бесплатно преобразовать речь в текст: лучшие ИИ-сервисы

Обзор планшета TECNO MEGAPAD Pro (T1201): взвешенный взгляд на устройство среднего класса

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще