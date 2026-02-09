Avanpost представляет технологию E-Passport – новый уровень защищенной аутентификации для корпоративных ИТ-ландшафтов

Компания Avanpost, российский вендор в области безопасности идентификационных данных, представляет инновационную технологию E-Passport как компонента продукта Avanpost Unified SSO. Об этом CNews сообщили представители Avanpost.

E-Passport – это цифровой идентификатор сотрудника на личном устройстве (BYOD) или корпоративном устройстве, реализованный в виде криптографической пары ключей. Технология E-Passport превращает рабочее место и мобильное устройство сотрудника в защищенное хранилище сессии через Avanpost Authenticator, обеспечивая безопасную передачу сессии между ними, и исключая риск ее перехвата злоумышленниками.

Технология выступает основой бесшовной аутентификации (SSO) во всех корпоративных системах любых технологий исполнения – от веб-сервисов до традиционных десктопных приложений – с единой сессией, защищенной от перехвата. E-Passport позволяет сотрудникам выполнять однократный вход и автоматически получать доступ к комплекту внутренних корпоративных сервисов без многократного ввода паролей, при этом обеспечивая соблюдение принципов Zero Trust в контексте сессии.

Ключевые особенности Unified SSO

Криптографически стойкая защита от перехвата и клонирования: эффективная защита сессий, исключающая возможность несанкционированного доступа даже при компрометации пароля.

Единый вход во все типы приложений и сервисов, объединенный в одну сессию web, desktop, legacy.

Централизованное завершение сессии / Single Logout.

Непрерывный контроль защищенности сессии с принудительным завершением сеанса как в приложениях, так и на рабочих станциях под управлением ОС Windows и Linux.

Интеграция с корпоративной инфраструктурой: поддержка корпоративных web- и desktop-приложений, терминальных сервисов, VPN/VDI, SaaS-решений и систем управления идентификацией.

Улучшение пользовательского опыта: прозрачный вход в корпоративные ресурсы без дополнительных паролей или повторной аутентификации.

Одним из сценариев применения E-Passport является ситуация, когда сотрудник, пройдя единовременную аутентификацию на рабочей станции, получает доступ ко всем необходимым корпоративным приложениям и сервисам без необходимости повторной авторизации. Автоматизация такого уровня снижает нагрузку на ИT-поддержку и ускоряет рабочие процессы, одновременно усиливая безопасность инфраструктуры.

«E-Passport позволяет компании перейти к Zero Trust-архитектуре, в которой каждый запрос, устройство и пользователь постоянно проверяются, а привязка цифровой идентичности к устройству становится новым стандартом защищенного доступа», – сказал Дмитрий Грудинин, владелец линейки продуктов Avanpost Access.