Сервисы Saby включены в «белый список» Минцифры

ИТ-компания «Тензор» сообщила о включении сервисов Saby в «белый список» Минцифры. Доступ к ним сохраняется при временных ограничениях или отключении мобильного интернета. Среди них — портал «Госуслуги», ресурсы РЖД, «Почты России», система маркировки «Честный Знак», сайты государственных органов, банков и СМИ. Операторы связи обеспечивают доступ к этим ресурсам через разрешенные маршруты передачи трафика.

«Включение Saby в „белый список“ Минцифры России подтверждает, что наши сервисы необходимы бизнесу и госструктурам в любых условиях. Компании могут быть уверены, что документы и отчеты будут отправлены вовремя. В некоторых регионах страны это критически важно», — сказал Михаил Федотов, директор по развитию новых направлений Saby.