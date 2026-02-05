МТС: южноуральские предприятия увеличили на 17% инвестиции в IoT-решения

МТС проанализировала спрос на отечественные ИТ-решения среди южноуральских компаний. В 2025 году лидером по динамике и объему инвестиций в Челябинской области стала технология интернета вещей (IoT, Internet of Thing), опередившая облачные сервисы и решения на базе видеоаналитики.

По итогам прошлого года наибольший рост инвестиций у компаний Южного Урала пришелся на IoT-решения – объем вложенных средств вырос год к году на 17%. Также в числе наиболее востребованных у бизнеса ИТ-продуктов вошли облачные сервисы и умное видеонаблюдение.

В 2025 г. наибольший объем денежных средств на внедрение IoT-решений в регионе был выделен организациями сферы жилищно-коммунального хозяйства. Наиболее активный рост спроса на приобретение и установку IoT-датчиков также показали промышленные предприятия Южного Урала. В тройку лидеров по объему инвестиций в IoT-решения вошли курьерские и транспортные компании региона.

Сервисы на базе интернета вещей обеспечивают удаленный мониторинг параметров работы оборудования, в том числе контролируют давление, температуру и другие важные характеристики устройств и узлов, учитывают расход электричества и ведут учет потребления других ресурсов, а вместе с этим видят возможные врезки. Использование IoT-решений дает возможность бизнесу следить за состоянием здоровья персонала, что особенно важно для работы на промышленных предприятиях, а также обеспечивает мониторинг автопарка и разъездного персонала.

«Умные датчики способны вести комплексный учет ресурсов, обеспечивать безопасность на предприятии и работоспособность оборудования, а вместе с этим и экономить. Такое оборудование подскажет риски – от возможного выхода датчиков из строя и перегрева линии до наличия краж и потерь. Мы видим, что челябинские компании активно используют IoT-решения в работе. Умные датчики могут работать до десяти лет без подзарядки, в том числе в сложных погодных условиях и местности, передавать информацию на большом расстоянии, что позволяет устанавливать их в самые труднодоступные места и разрабатывать сценарии их работы под бизнесы самых разных отраслей», — сказал директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.