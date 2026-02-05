MCN Telecom открыл коммерческий доступ к «Контакт-центру ИИ»

Оператор связи и разработчик программных решений MCN Telecom объявил о запуске коммерческих тарифов на услугу «Контакт-центр ИИ». Новые тарифные планы позволяют корпоративным клиентам сэкономить до 50% по сравнению с базовой стоимостью сервиса.

С 23 января 2026 г. для корпоративных клиентов доступны два тарифных плана: «Бесплатный» – только для трёх операторов без возможности подключения дополнительных, и «Старт» – с возможностью подключения до 1 тыс. операторов. Оба тарифа включают функции речевой аналитики на базе искусственного интеллекта. Стоимость запросов к ИИ рассчитывается отдельно.

В рамках тарифа «Старт» стоимость подключения одного оператора составляет 599 руб. в месяц, что в два раза ниже базовой цены – 1198 руб. в месяц. Аналогичная стоимость распространяется на каждого последующего оператора. В отличие от бесплатного тарифа, «Старт» предусматривает круглосуточную техническую поддержку пользователей.

«Контакт-центр ИИ» MCN Telecom был впервые представлен в мае 2024 г. в формате Beta-версии для сбора пользовательской обратной связи и развития функциональности продукта. За полтора года платформа была существенно модернизирована и дополнена новыми возможностями. В частности, реализованы модули «Адресная книга», где хранятся контакты, и «Обращения», где обрабатываются заявки клиентов. Это позволяет использовать «Контакт-центр ИИ» не только как единый интерфейс для взаимодействия с клиентами по различным каналам, но и как внешнюю CRM-систему с базовой функциональностью.

Дополнительно в продукт внедрена функция отслеживания UTM-меток в виджете на сайте, с помощью которой определяется источник обращения клиента. Интеграция рекламных источников с информацией о клиентах в «Адресной книге» и CRM-системе обеспечивает расширенную аналитику эффективности маркетинговых кампаний и конверсии в продажи.

Основным преимуществом облачных контакт-центров является управление всеми каналами коммуникаций с клиентами в едином интерфейсе, что позволяет улучшать качество обслуживания, оптимизировать работу менеджеров.

Использование омниканального «Контакт-центра» ИИ MCN Telecom обеспечивает взаимодействие с клиентами через телефонные звонки, SMS, виджеты на сайте, социальные сети, мессенджеры и чат-боты в рамках единой платформы, а также формирование консолидированной истории коммуникаций по каждому клиенту.

Для повышения эффективности обработки обращений специалисты могут использовать гибко настраиваемые сценарии текстовых и голосовых диалогов, шаблоны сообщений, автоматические ответы, метки диалогов и функции маршрутизации чатов между операторами.

Интеграция искусственного интеллекта с сервисами записи и транскрибации разговоров позволяет анализировать голосовые и текстовые диалоги в соответствии с заданными сценариями. Искусственный интеллект способен определять тематику и тональность разговоров, автоматически оценивать звонки по заданным параметрам, формировать краткие резюме контакта, предоставлять подсказки операторам на основе базы знаний.

Кроме того, система поддерживает настройку уведомлений о диалогах с заданными характеристиками, что позволяет оперативно реагировать на критические ситуации и ускорять процесс закрытия сделок.

Для полноценного использования функциональности «Контакт-центра ИИ» необходимо подключение ВАТС, телефонных номеров, чат-ботов, телефонного ИИ-агента.