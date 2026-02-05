IBS поможет пользователям SAP внедрить электронные транспортные накладные

С 1 сентября 2026 г. организации, которые занимаются грузоперевозками, обязаны перейти на электронный документооборот. Группа компаний IBS разработала тиражируемое решение для SAP, упрощающее внедрение ЭДО. Об этом CNews сообщили представители IBS.

Переход на ЭДО затронет всех участников процесса — грузоотправителей, грузополучателей, перевозчиков и экспедиторов. В цифровом формате надо будет вести транспортные накладные, сопроводительные ведомости, заказ-наряды. Несоблюдение этих требований может привести к административным штрафам, сбоям в поставках и приостановке деятельности в случае повторных нарушений.

IBS разрабатывает системы цифрового транспортного документооборота для крупнейших игроков российского рынка. Опираясь на накопленный опыт и лучшие практики, компания создала тиражируемый компонент для легкого внедрения электронных транспортных накладных (ЭТрН) в информационные системы на платформе SAP.

Разработка IBS реализует логистический электронный документооборот в полном соответствии с требованиями регулятора. Решение поддерживает XML-формат ЭТрН согласно приказу ФНС, обеспечивает роли грузоотправителя и грузополучателя, обмен документами через API c операторами ЭДО и подписание с помощью УКЭП. Среди других возможностей — мониторинг движения и статусов всей цепочки документов, журнал ошибок по входящим и исходящим документам, ведение динамических справочников транспортных средств и водителей в SAP.

Компонент интегрируется непосредственно в SAP и позволяет вести ЭДО без использования сторонних личных кабинетов или промежуточных систем. Это обеспечивает быстрый и надежный обмен документами внутри ERP-системы.

Срок развертывания и адаптации системы составляет в среднем два-три месяца в зависимости от масштабов и требований конкретной компании.

Денис Боднар, начальник отдела эксплуатации бизнес-приложений IBS: «Внедрение электронных транспортных накладных — процесс, который требует времени и технологической готовности ИТ-систем. С учетом сроков внедрения и адаптации заниматься переходом на ЭДО необходимо уже сейчас. Это позволит избежать авральных доработок и рисков нарушений. Как показывает практика, проще и экономически выгоднее использовать готовый продукт, адаптировав его под свои процессы, чем начинать разработку с нуля. Решение от IBS поможет выполнить требования регулятора, гарантирует прозрачность документооборота и безопасность операций».