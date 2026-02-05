Разделы

«Адвилабс-Рус» и Axoft заключили договор о дистрибуции

Axoft, центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий, и «Адвилабс-Рус», разработчик и правообладатель операционной системы Uncom OS, заключили дистрибуторский договор. Сотрудничество компаний нацелено на продвижение российского программного обеспечения и увеличение возможностей импортозамещения в сегменте операционных систем для компьютеров и ноутбуков.

Операционная система (ОС) Uncom OS является одной из перспективных разработок отечественного рынка. Партнеры Axoft и их заказчики получат доступ к решению, предназначенному для организаций разных сегментов, в том числе образовательных и государственных учреждений, коммерческих предприятий. Внедрение ОС позволит снизить зависимость российских компаний от иностранного программного обеспечения, предлагая надёжную альтернативу зарубежным решениям.

Помимо безопасности и стабильности, особое внимание разработчики Uncom OS уделяют удобству использования и совместимости с программами и устройствами. Интуитивный интерфейс и знакомые концепции дают возможность легко освоиться пользователям Windows и macOS, делая переход плавным и комфортным. А оперативная техническая поддержка на русском языке поможет найти решения в нестандартных ситуациях.

Партнёрство с Axoft поможет вендору расширить присутствие Uncom OS на рынке и обеспечить коммерческим и государственным организациям по всей стране доступ к удобной технологичной операционной системе с возможностью быстрой адаптации под специфику конкретных бизнес-задач.

