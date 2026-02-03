Спутник-платформа RUVDS успешно выведен на целевую орбиту и приступил к летным испытаниям

Спутник-платформа RUVDSSat1 хостинг-провайдера RUVDS выведен на рабочую орбиту, отстыковавшись от материнского аппарата Mule 4T разработки ОКБ «Пятое поколение» (АО «ОКБ5»). Все спутники TriSAT, включая RUVDSSat1, взяты на управление наземным сегментом ОКБ. С этого момента начинаются летные испытания аппаратов в самостоятельном полете. Об этом CNews сообщили представители RUVDS.

«Могу с уверенностью сказать, что с этого месяца начался самостоятельный орбитальный этап нашего проекта: аппарат штатно выведен на рабочую орбиту. Тем самым мы реализовали первый этап нашей инициативы – доставили на орбиту лучшие статьи техноэнтузиастов. Теперь мы готовимся к следующим стадиям, в том числе – к предоставлению доступа к аппарату разработчикам ПО для спутников. Сейчас мы завершаем все подготовительные этапы, после прохождения которых RUVDSSat1 приступит к выполнениям обязанностей спутника-платформы», – сказал гендиректор RUVDS Никита Цаплин.

Пуск аппаратов на орбиту состоялся 28 декабря 2025 г. ракетой-носителем «Союз-2.1б». Начиная с этого числа и до начала февраля 2026 г. аппарат был пристыкован к Mule 4T, находясь в сервисном режиме.

«Предновогодний пуск можно в полной мере назвать успешным – Mule 4T штатно вывел имеющуюся нагрузку на целевые орбиты. Спутник RUVDS формата TriSAT перешел к этапу автономной работы и летных испытаний. Надеюсь, что этот форм-фактор покажет себя максимально эффективно, ожидаем подтверждения расчетных характеристик по итогам программы испытаний», – отметил коммерческий директор ОКБ «Пятое поколение» Владимир Бодров.

Все возможные на этапе испытаний отклонения параметров и режимов работы будут проанализированы наземной командой по мере поступления телеметрии. Расчетный срок службы аппарата RUVDS составляет один год. Миссия носит научно-исследовательский характер, в ее рамках будут реализованы сразу несколько инициатив, направленных на отработку перспективных ИT-решений для космической индустрии.