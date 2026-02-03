Разделы

Техника
|

Спутник-платформа RUVDS успешно выведен на целевую орбиту и приступил к летным испытаниям

Спутник-платформа RUVDSSat1 хостинг-провайдера RUVDS выведен на рабочую орбиту, отстыковавшись от материнского аппарата Mule 4T разработки ОКБ «Пятое поколение» (АО «ОКБ5»). Все спутники TriSAT, включая RUVDSSat1, взяты на управление наземным сегментом ОКБ. С этого момента начинаются летные испытания аппаратов в самостоятельном полете. Об этом CNews сообщили представители RUVDS.

«Могу с уверенностью сказать, что с этого месяца начался самостоятельный орбитальный этап нашего проекта: аппарат штатно выведен на рабочую орбиту. Тем самым мы реализовали первый этап нашей инициативы – доставили на орбиту лучшие статьи техноэнтузиастов. Теперь мы готовимся к следующим стадиям, в том числе – к предоставлению доступа к аппарату разработчикам ПО для спутников. Сейчас мы завершаем все подготовительные этапы, после прохождения которых RUVDSSat1 приступит к выполнениям обязанностей спутника-платформы», – сказал гендиректор RUVDS Никита Цаплин.

Пуск аппаратов на орбиту состоялся 28 декабря 2025 г. ракетой-носителем «Союз-2.1б». Начиная с этого числа и до начала февраля 2026 г. аппарат был пристыкован к Mule 4T, находясь в сервисном режиме.

Что умеет первая в России SGRC-платформа нового поколения с ИИ
безопасность

«Предновогодний пуск можно в полной мере назвать успешным – Mule 4T штатно вывел имеющуюся нагрузку на целевые орбиты. Спутник RUVDS формата TriSAT перешел к этапу автономной работы и летных испытаний. Надеюсь, что этот форм-фактор покажет себя максимально эффективно, ожидаем подтверждения расчетных характеристик по итогам программы испытаний», – отметил коммерческий директор ОКБ «Пятое поколение» Владимир Бодров.

Все возможные на этапе испытаний отклонения параметров и режимов работы будут проанализированы наземной командой по мере поступления телеметрии. Расчетный срок службы аппарата RUVDS составляет один год. Миссия носит научно-исследовательский характер, в ее рамках будут реализованы сразу несколько инициатив, направленных на отработку перспективных ИT-решений для космической индустрии.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Владимир Арлазаров, Smart Engines: ИИ должен стать частью повседневной среды, как электричество или интернет

В мире российских смартфонов переполох. Производители срочно переходят на российские компоненты, чтобы вернуться на госзакупки

Как противостоять обману в сети: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»

Нейросети убивают легенду мирового ИТ. Закрывается всемирно известное приложение, которое прослужило 30 лет

Сергей Демидов, ИБ-директор Мосбиржи: Российские компании сегодня ограничены в средствах защиты от кибератак

Власти остановили развитие туристической ГИС, которая обошлась бюджету в полмиллиарда

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Умные кольца против умных часов: плюсы, минусы и перспективы

Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: архитектор безупречного порядка

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще