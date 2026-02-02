Разделы

Безопасность Кадры
|

ИБ-аутсорсинг становится популярнее из-за сокращения бюджетов

По оценкам «Кросс технолоджис», объем рынка ИБ-аутсорсинга в 2025 г. составил около 20 млрд руб., рост по сравнению с 2024 г. составил порядка 15%. В 2026 г. эксперты ожидают увеличения темпов роста рынка до 18-20%. Об этом CNews сообщили представители «Кросс технолоджис».

На ИБ-рынке сохраняется значительный дефицит кадров: по оценкам специалистов, он может достигать 40%, спрос на middle и senior специалистов остается крайне высоким. Конкуренция за таких работников становится интенсивной, что ведет к стремительному росту зарплат.

Специалисты «Кросс технолоджис» считают, что сегодня рынок информационной безопасности движется к ситуации, когда наиболее квалифицированные эксперты будут работать либо в крупнейших компаниях с развитой экосистемой, которые могут позволить себе собственных ИБ-провайдеров, либо в сторонних ИБ-компаниях, оказывающих услуги. При этом основная часть in-house команд будет состоять из middle-специалистов, способных поддерживать системы в рабочем состоянии и разбираться с небольшими инцидентами. Учитывая, что рынок ИБ-решений в России довольно разнообразен, то быть специалистом, который разбирается хотя бы в половине из существующих отечественных решений кажется нереалистичным сценарием.

«Содержать свою, полноценную ИБ-команду — это очень дорого, поэтому позволить себе это могут лишь ограниченное число наиболее крупных компаний. Также работников, особенно молодых специалистов и тех, кто уже имеет определенный средний опыт работы в ИБ, помимо денежного фактора зачастую важно мотивировать интересными и нестандартными задачами, помогать им расти и развиваться, что может быть сложным в условиях рутинных задач по поддержке существующей инфраструктуры. Поэтому компании больше мигрируют в сторону работы с подрядчиками, которые закрывают все сложные ИБ-задачи, позволяя внутренней команде не только поддерживать системы, но и вовлекаться в процессы развития и модернизации этих систем, наращивая собственные компетенции и расширяя область знаний в тех или иных СЗИ с помощью консультаций подрядчика и экспертного контроля», — сказал Ильдар Галиев, руководитель направления развития услуг «Кросс технолоджис».

Что умеет первая в России SGRC-платформа нового поколения с ИИ
безопасность

Среди ИБ-услуг наиболее востребованными будут оставаться разработка архитектуры, внедрение СЗИ, анализ защищенности, аудит и консалтинг. Трансформация будет заключаться в передаче подрядчику еще большего пула работ. При этом будет активно расти спрос на техническую поддержку решений и внешний SOC, которые позволят компаниям обеспечивать полноценный мониторинг и поддержание систем в актуальном состоянии без внутренних специалистов.

С другой стороны, указывают в «Кросс технолоджис», часть компаний прибегает также к аутстаффингу (аренда специалистов/консультации/экспертный контроль). Таким образом заказчик снимает с себя нагрузку, связанную, например, с социальным обеспечением специалиста, а также может проще манипулировать сроками сотрудничества. Всплеск аутстаффинга наблюдался к концу 2025 г. после волны сокращений технических направлений в крупных компаниях.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Что умеет первая в России SGRC-платформа нового поколения с ИИ

Создан самый быстрый в мире FPV-дрон. Он разгоняется до 661 км/ч

Обзор: Российские ВКС-платформы 2025

Спрос на специалистов по робототехнике в промышленности вырос на треть

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир

Число утечек данных россиян за год выросло на 70%, хотя количество ИТ-инцидентов снизилось

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Умные кольца против умных часов: плюсы, минусы и перспективы

Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: архитектор безупречного порядка

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще