«Руцентр» запускает индекс деловой активности для доменного рынка

«Руцентр» разработал собственный агрегированный индекс деловой активности доменного рынка. Метрика представляет собой уникальный инструмент для анализа и на сегодняшний день не имеет прямых аналогов. Индекс основан на мультикритериальной внутренней модели, разработанной аналитиками «Руцентра», и дает консолидированную оценку, позволяя анализировать динамику и уровень активности на рынке доменных сделок в России. Об этом CNews сообщили представители «Руцентра».

Разработка получила название Domain Marker Index (DMI). В основу методологии лег агрегированный подход, учитывающий сразу несколько критически важных для вторичного рынка доменов субиндексов: медианные цены, количество сделок, объем предложения, поведение продавцов и их готовность к торгу, а также совокупный объем торговли. Метрика не анализирует отдельные сделки, а отслеживает динамику относительно периода, который принимается за базовый.

Разработанный «Руцентром» индекс будет полезен всем участникам цифровой экономики в части активности рынка доменных имен: инвесторам и владельцам доменных портфелей, торговым площадках и брокерам, аналитикам и управленческому сегменту бизнеса. Метрика позволяет следить за динамикой торгов, рыночными циклами, спросом, предложением и ценовой конъюнктурой, уровнем цифровизации экономики, а также станет удобным инструментом упрощенной визуализации сложных и многоуровневых экономических процессов, показатели которого легко цитировать. Актуализировать данные «Руцентр» планирует раз в квартал.

DMI стал первым шагом к институциональной аналитике этой сферы, где решения могут приниматься на основе измеримой динамики, а не интуитивных оценок. В прикладном смысле индекс отражает «веру бизнеса в онлайн»: рост выше 1000 пунктов указывает на развитие рынка, снижение — на стагнацию.

«Уникальность DMI в том, что он впервые рассматривает вторичный рынок доменов как полноценную экономическую систему, а не набор разрозненных сделок. Индекс объединяет цены, ликвидность, объем предложения и поведенческий фактор продавцов в единую числовую модель, сопоставимую во времени. На сегодняшний день у рынка доменов нет другого индикатора, который бы одновременно отражал и денежные потоки, и структуру спроса и предложения, и изменение рыночных настроений», — сказала Анна Стурова, руководитель отдела аналитики «Руцентра».

В приведенном «Руцентром» анализе состояния вторичного рынка доменов в России за базовый период взят I квартал 2022 г., которому присвоено 1000 пунктов. Последующие периоды рассматриваются в сравнении с ним. Согласно оценке специалистов компании, за последние годы рынок претерпел кризис, связанный с отключением российского бизнеса от международных доменных зон в начале 2022 г., и последующую трансформацию Рунета под влиянием внешних условий.

Индекс DMI показал, что российские компании не просто нивелировали последствия вынужденной миграции на отечественные доменные имена, но смогли построить на них жизнеспособную онлайн-инфраструктуру, которая к концу 2025 г. приобрела черты зрелого и устойчивого рынка.