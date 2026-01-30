МТС прокачала сеть для горноалтайских лыжников и сноубордистов

Цифровая экосистема МТС улучшила мобильную связь в Республике Алтай. Специалисты модернизировали телеком-оборудование в нескольких селах и на курорте Манжерок. Благодаря этому к сети одновременно смогут подключаться больше абонентов, чем ранее. Об этом CNews сообщили представители МТС.

После обновления оборудование, качество связи стало лучше в селах Турочак, Иогач, Артыбаш, Элекмонар, Акташ, Кош-Агач, Улаган и на горнолыжном комплексе Манжерок. Здесь модернизация затронула оборудование вдоль трасс.

Обновление во всех локациях увеличило емкость сети в полтора раза. Это значит, что при большем количестве абонентов, скорость на каждом устройстве будет оставаться высокой. Высокоскоростным мобильным интернетом здесь пользуются как местные жители, так и туристы.

«Мы планомерно улучшаем связь в течение всего года для цифрового комфорта, как гостей республики, так и туристов С помощью Big Data МТС мы выяснили, что отдельные локации региона, например, курорт Манжерок, пользуются большой популярностью и зимой — горнолыжный сезон в разгаре. Здесь работает больше 40 горнолыжных трасс, трасса для беговых лыж и 8 канатных дорог. В каждой из локаций наши абоненты остаются на связи», — сказал директор МТС в Республике Алтай Леонид Тиунов.