Разделы

ПО Электроника Импортонезависимость
|

Максим Ликсутов: Резидент из ОЭЗ «Технополис Москва» увеличивает поставки оборудования для автоматизации промышленных производств

Российский разработчик промышленных роботов – компания «Технорэд» – изготовил 250 высокотехнологичных устройств в столичной особой экономической зоне в 2025 г. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город оказывает серьезные меры поддержки высокотехнологичным компаниям, выпускающим инновационные изделия. За 12 месяцев прошлого года резидент ОЭЗ «Технополис Москва» изготовил порядка 250 промышленных роботов. Их массовое внедрение на предприятиях страны способствует ускорению производственного цикла, а также позволяет высвободить человеческие ресурсы», — сказал Максим Ликсутов.

Среди выпущенных изделий — роботизированное устройство для паллетирования грузов, комплекс для автоматизации сварочных процессов, а также система, предназначенная для обслуживания токарных, фрезерных и листогибочных станков с ЧПУ. Все устройства зарегистрированы в Роспатенте.

Кроме того, в конце 2025 г. резидент ОЭЗ Москвы и «Группа Астра» представили совместное решение в рамках проекта переноса программного обеспечения для промышленных роботов на отечественную операционную систему Astra Linux. Это позволит обеспечить высокий уровень информационной безопасности, надежности и производительности роботизированных систем.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: Российские ВКС-платформы 2025

Рассекречена информация о спутниках, десятилетиями шпионившими за СССР

Как цифровизация массового найма увеличила отклики на вакансии в 2,5 раза: кейс «М.Видео-Эльдорадо»

Российские робототехники восстановят советские глубоководные аппараты «Мир»

Платформенная модель, кибербезопасность и ИИ: как до 2030 г. будет идти цифровая трансформация государства

В России придумали дешевый синтез нового материала для суперконденсаторов. Аккумуляторы смогут работать на Крайнем Севере

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: архитектор безупречного порядка

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Лучшие TWS-наушники стоимостью до 5000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще