Максим Ликсутов: Резидент из ОЭЗ «Технополис Москва» увеличивает поставки оборудования для автоматизации промышленных производств

Российский разработчик промышленных роботов – компания «Технорэд» – изготовил 250 высокотехнологичных устройств в столичной особой экономической зоне в 2025 г. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город оказывает серьезные меры поддержки высокотехнологичным компаниям, выпускающим инновационные изделия. За 12 месяцев прошлого года резидент ОЭЗ «Технополис Москва» изготовил порядка 250 промышленных роботов. Их массовое внедрение на предприятиях страны способствует ускорению производственного цикла, а также позволяет высвободить человеческие ресурсы», — сказал Максим Ликсутов.

Среди выпущенных изделий — роботизированное устройство для паллетирования грузов, комплекс для автоматизации сварочных процессов, а также система, предназначенная для обслуживания токарных, фрезерных и листогибочных станков с ЧПУ. Все устройства зарегистрированы в Роспатенте.

Кроме того, в конце 2025 г. резидент ОЭЗ Москвы и «Группа Астра» представили совместное решение в рамках проекта переноса программного обеспечения для промышленных роботов на отечественную операционную систему Astra Linux. Это позволит обеспечить высокий уровень информационной безопасности, надежности и производительности роботизированных систем.