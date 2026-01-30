Разделы

Кто обогнал столицу: «Ростелеком» зафиксировал рекордный спрос на подключение домашнего интернета в ЯНАО

«Ростелеком» зафиксировал рекордное увеличение спроса на подключение домашнего интернета в городах Ямало-Ненецкого автономного округа в 2025 году. Наиболее заметный рост наблюдается в Тарко-Сале (+108 %), что опережает показатели столицы региона, Салехарда. Там потребность в услуге выросла на 93 %. Провайдер связывает повышение интереса с растущим запросом на стабильное присоединение к сетям, которое гарантирует оптоволоконная технология, применяемая «Ростелекомом». Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Александр Сбитнев, директор по работе с массовым сегментом Ямало-Ненецкого филиала компании «Ростелеком»: «Несмотря на удаленность Ямала, интернет-инфраструктура развивается у нас стремительными темпами – это закономерность, которую ценят жители. Наша оптика обеспечивает скорость до 500 Мбит/с. Для нас важно, чтобы каждый абонент – будь то удаленный сотрудник, многодетная семья или житель загородного дома – получил надежный канал связи. Именно стабильность сигнала лежит в основе дальнейшей цифровизации быта, работы, образовательного процесса и отдыха».

Оптическая технология «Ростелекома» обеспечивает высокую пропускную способность, что позволяет комфортно использовать видеосервис Wink и другие платформы, онлайн-игры и решения системы «Умный дом». Оптика обладает устойчивостью к перегрузкам, и ее сеть выдерживает одновременное подключение множества устройств, что особенно важно для больших семей. Также линии не подвержены внешним помехам – перепадам атмосферного давления и температуры. Это обеспечивает работоспособность услуг связи в любую погоду.

