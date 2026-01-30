Диалоговый ИИ для здравоохранения: белгородские врачи о результатах запуска

В белгородском отделении федеральной сети клиник «Полимедика» завершилась интеграция диалогового ИИ-сервиса LazyDoc, резидента «Сколково», для автоматизации медицинской документации. В условиях повышенной нагрузки, характерной для участковых поликлиник, технология позволила врачам в разы сократить время на оформление протоколов во время приема. Такой подход освободил до 1,5 часов рабочего времени в день и значительно повысил эффективность оказания медицинской помощи. Об этом CNews сообщили представители LazyDoc.

Успешное внедрение в Белгороде демонстрирует высокую технологическую готовность местной инфраструктуры. Сервис, разработанный специально для здравоохранения, в реальном времени распознает и транскрибирует диалог врача с пациентом, автоматически формируя готовую электронную медицинскую карту. Это особенно важно для врачей выездных служб, которые теперь могут с помощью смартфона оперативно фиксировать результаты осмотра прямо на вызове. Несмотря на режим ЧС, регион подтверждает статус территории, активно внедряющей инновации для обеспечения достойного уровня медицинской помощи.

«Мы уже активно используем сервис в ежедневной работе. Отмечаем экономию времени на заполнение протоколов, снижение количества грамматических ошибок и отсутствие дублирования информации. Работать стало в разы удобнее и быстрее — можно уделять больше внимания пациентам, а не бумагам», — сказала Лазурина Ирина, врач общей практики белгородского отделения клиники «Полимедика».

Процесс работы интуитивно прост: врач запускает приложение на смартфоне, озвучивает данные осмотра, проверяет корректность сформированной медицинской карты и подписывает ее электронной подписью. Таким образом сократились рутинные операции по заполнению документов на 80–90%, автоматически формируются структурированные протоколы и больше времени уделяется клинической работе.

Отдельным направлением стало применение сервиса в УЗИ-диагностике: во время исследования врач озвучивает параметры, а ИИ автоматически распознает ключевые показатели и заполняет протокол. В ближайшее время технология станет доступна терапевтам, врачам общей практики и другим специалистам, формируя единый стандарт документооборота для всей клиники. При этом персональные данные пациентов надёжно защищены, а доступ к медицинской карте имеет только лечащий врач.

«Наша главная задача — создание технологий, которые снимают рутинную нагрузку с медицинских специалистов. Простой и нативный интерфейс не требующий длительного обучения, поэтому сервис был быстро внедрен в повседневную работу белгородских медиков. Кроме того, в будущем планируется запуск полноценной интеграции с медицинской информационной системой и возможность работать без стабильного мобильного интернета», — сказал Александр Шевелев, генеральный директор LazyDoc.

Опыт Белгорода показывает, что даже в условиях режима ЧС регион продолжает внедрять цифровые инструменты, направленные поддержание достойного уровня медицинской помощи. Подобные технологии постепенно становятся частью повседневной практики и могут лечь в основу стандартизированного ведения приема в поликлиниках.