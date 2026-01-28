Разделы

«МегаФон»: сахалинцы пополнили онлайн-корзины сразу после новогодних каникул

В январе 2026 г. сахалинцы увеличили трафик на маркетплейсах почти на 40%. Аналитики «МегаФона» сравнили обезличенные данные пользователей в первом месяце 2026 г. и 2025 г. минувшего. Оказалось, что активный онлайн-шопинг в регионе совпадает с началом рабочих дней после новогодних каникул. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Специалисты оператора отмечают, что в минувшие продолжительные выходные сахалинцы чаще пользовались приложениями для онлайн-покупок. Первый день года традиционно самый «тихий» у пользователей, но в 2026 г. 1 января тематический трафик в регионе был выше на 41%,чем годом ранее.

С началом рабочих дней стал нарастать интерес к цифровому шоппингу. Пик покупательской активности аналитики отметили в четверг 22 января 2026 г. В этот день сахалинцы сгенерировали почти на 50% трафика больше относительно средних значений на каникулах.

Самыми частыми посетителями маркетплейсов на Сахалине стали мужчины, их 51% среди общего числа пользователей. Больше трети — абоненты в возрасте от 35 до 44 лет, они дольше проводят времени в онлайн-магазинах и генерируют 40% трафика. Молодые люди от 14 до 24 лет реже других заходят на маркетплейсы — на таких ресурсах их около 6%, при этом они занимают третье место в регионе по объему передачи данных на таких площадках (14%).

Вместе с тем на Дальнем Востоке лидерами по росту трафика на маркетплейсы в январе 2026 г. стали забайкальцы с ростом на 54%, на втором месте абоненты в Республике Саха (Якутия) (+37%), третьем — жители Приморья (+16%).

