«Карамбола Лабс» назвала категории бизнеса, которые чаще всего попадали в ответы ИИ в январе 2026 года

Компания «Карамбола Лабс» провела анализ видимости различных направлений бизнеса в ответах генеративных нейросетей в период январских праздников. Эксперты выяснили, что чаще всего в поле зрения ИИ-ассистентов попадала категория «Косметика и уход»: она охватила 86% всех тематических запросов. На второй строчке закрепилась «Электроника» (79%), а замкнули тройку «Игрушки и игры» (72%).

Эксперты «Карамбола Лабс» проанализировали более 10 млн запросов в диалогах с ChatGPT, Gemini, GigaChat, Perplexity и Grok в период январских праздников и выяснили, что люди стали реже искать товары определенных категорий в классическом поиске, доверяя искусственному интеллекту роль персонального шопинг-ассистента.

Результаты показали, что фаворитом рекомендаций нейросетей стала категория «Косметика и уход»: она попадала в 86% ответов. Алгоритмы советовали бьюти-продукцию, создавали персонализированные системы зимнего ухода, а также предлагали новинки сезонной косметики. На «Электронику» пришлось 79% ответов: в праздники алгоритмы сопоставляли параметры флагманских смартфонов, умных гаджетов и носимой электроники. На третьем месте оказался сегмент «Игрушки и игры»: он охватил 72% праздничных рекомендаций. Четкое описание характеристик в карточках товаров позволило нейросетям быстро выстраивать логические цепочки преимуществ, что вывело категории в топ ИИ-выдачи.

Направление «Спортивные товары» заняло 69% в структуре ИИ-ответов. Алгоритмы активно поддерживали стремление пользователей начать «новую жизнь» с января и предлагали в качестве подарков технологичную экипировку для фитнеса и актуальный инвентарь для зимнего отдыха. Продукция категории «Мода и аксессуары» фиксировалась в рекомендациях 65% диалогов, в то время как «Товары для дома» охватили 61% нейровыдачи.

Интеллектуальный досуг также остался в фокусе: сегмент «Книги и медиа» достиг отметки 59% — здесь цифровые помощники составляли списки литературы и предлагали подписки на онлайн-кинотеатры, опираясь на актуальные культурные тренды. «Украшения» упоминались ИИ-ассистентами в 56% запросов. В этом случае нейросети выступали в роли ювелирных экспертов, подыскивая изделия с символикой года и советуя варианты под разный бюджет.

Меньше всего в ИИ-ответы попадали категории, которые связаны с ежедневным потребительским опытом или требуют понимания узкой специфики товара. Так, категория «Продукты питания» (52%) реже попадала в рекомендации, поскольку здесь пользователи привыкли полагаться на личный опыт и привычки. Замыкают рейтинг «Видеоигры и гейминг» — 49% ИИ-советов. Здесь алгоритмы переводили общие описания увлечений в точные рекомендации, что упростило выбор подарка пользователям, у которых не было глубокой экспертизы в данной нише.