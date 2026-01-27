Российский производитель продуктов для защиты данных «Гарда» внедрил корпоративный мессенджер Squadus Pro

«МойОфис», российская продуктовая ИТ-компания, сообщила о внедрении корпоративного мессенджера Squadus Pro в компании «Гарда», производителе продуктов для защиты данных и сетевой безопасности для бизнеса. Проект по внедрению платформы для коммуникаций был успешно реализован внутренней ИТ-командой «Гарда» при консультационной и технической поддержке специалистов «МойОфис».

Для организации внутренних коммуникаций, соответствующих высоким стандартам безопасности, «Гарда» выбрала российский мессенджер Squadus Pro, который обеспечивает разделение администрирования, шифрование бесед и продвинутую систему логирования. Решение полностью соответствует требованиям к защите данных и отвечает принципам цифрового суверенитета.

Squadus Pro, отечественная разработка компании «МойОфис», представляет собой комплексную платформу для безопасных корпоративных коммуникаций. Решение объединяет в себе защищенные чаты и видеоконференции, веб-редакторы для совместной работы с документами и безопасное файловое хранилище. Платформа поддерживает режим «Федерации» для безопасного взаимодействия с внешними организациями. Продукт состоит в Едином реестре российского ПО.

В рамках проекта специалисты «Гарда» самостоятельно провели внедрение платформы, а команда «МойОфис» обеспечила комплексную поддержку на всех этапах проекта и организовала обучение более 600 сотрудников. Внедрение сопровождалось пилотным развертыванием в тестовом контуре с проверкой интеграционных возможностей и отказоустойчивости. Часть настроек была произведена при участии ICL Services. Внедрение позволило «Гарда» не только сохранить привычную функциональность, но и повысить уровень безопасности корпоративных коммуникаций. Самостоятельная имплементация решения позволила команде «Гарда» максимально адаптировать продукт под внутренние процессы компании.

«Переход на Squadus Pro стал для нас логичным шагом в рамках выполнения требований регуляторов к использованию отечественного ПО. Важным фактором выбора стала возможность самостоятельного внедрения при надежной технической поддержке вендора. Решение успешно прошло пилотную эксплуатацию и после нескольких месяцев работы демонстрирует стабильность и полное соответствие нашим требованиям к корпоративным коммуникациям», — отметил руководитель отдела информационной безопасности группы компаний «Гарда» Виктор Иевлев.

«Squadus Pro — это современное решение для бизнеса, сочетающее удобство использования с высокими стандартами безопасности. Успешный опыт “Гарды” показывает, что российские компании обладают достаточной экспертизой для самостоятельного внедрения сложных ИТ-решений при поддержке вендора», — отметил генеральный директор «МойОфис» Вячеслав Закоржевский.

По итогам внедрения компания «Гарда» получила удобный инструмент для ежедневной работы, включающий единое пространство для корпоративных коммуникаций, кросс-платформенный доступ с любых устройств, встроенные средства для совместного редактирования документов и интеллектуальный поиск.