Защищенный смартфон «Диалог-С» получит поддержку ОС «Аврора» версии 5.2

Защищенное мобильное абонентское устройство «Диалог-С» компании-производителя «СА «Омега» получит поддержку актуальной версии доверенной операционной системы «Аврора». Смартфон сертифицирован ФСБ России для вноса в категорированные помещения, что расширяет возможности для использования в ПАКах сотрудников ФОИВ/РОИВ. Об этом CNews сообщил представитель компании «Открытая мобильная платформа».

ЗМАУ «Диалог-С» защищен от утечки по техническим каналам акустической речевой и визуальной информации, циркулирующей в выделенных помещениях, а также информации, обрабатываемой OTCC за счет перехвата побочных электромагнитных излучений. Позволяет вести открытые переговоры и может эксплуатироваться на территории режимных объектов, в том числе выделенных помещениях, в которых циркулирует речевая и/или визуальная информация со степенью секретности до «совершенно секретно» включительно.

Смартфон имеет восьмиядерный процессор с частотой до 2600 МГц, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, большой экран 6,78” с частотой обновления до 120 Гц, а также разрешением 1080x2460. Емкость аккумулятора 5600 мА⸱ч. В смартфоне установлены четыре камеры: фронтальная камера имеет расширение 20 МП и три тыловые камеры сгруппированы в один блок и имеют следующие характеристики: 64 МП основная камера, 8 МП широкоугольная камера и 5 МП камера для макросъёмки. Широкоугольная и макрокамеры пока не поддерживаются операционной системой Аврора, но в ближайших релизах поддержка будет реализована.

В новой версии ОС «Аврора 5.2.0» внесено более 3 тыс. изменений. Значительная часть доработок реализована на основе обратной связи в ходе промышленной эксплуатации операционной системы. Обновлен графический интерфейс, улучшена работа приложений.

Расширены возможности в сфере информационной безопасности, геолокации, интеграции с MDM-системами и «Аврора Центр». Система поддерживает подключение внешних камер и микрофонов, а для разработчиков добавлены новые API и инструменты.

Существенно расширена экосистема приложений за счет поддержки PWA-приложений. Теперь пользователи могут зайти на веб-ресурс и установить себе приложение из браузера, которое будет неотличимо от нативного (иконки, навигация, полноэкранный режим). Пользователям доступны приложения банков, такси, и множество других сервисов.

«Открытая мобильная платформа» фокусируется на изменениях для улучшений по производительности, безопасности, приватности и персонализации пользовательского опыта.