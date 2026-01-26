В России развивается первое инклюзивное приложение для пенсионеров «ИнтерПенсионер»

Многофункциональный сервис «ИнтерПенсионер» разработан российскими программистами и предназначен специально для русскоязычных людей старшего возраста 55+ и их близких. Сегодня приложением уже пользуются более 500 семей по всей стране. Об этом CNews сообщили представители «ИнтерПенсионер».

Компания-разработчик АО «ИнтерПенсионер» зарегистрирована в Москве в конце 2025 г. и является резидентом «Сколково».

Согласно внутренним данным аналитиков проекта, 55% пенсионеров живут в одиночестве, дети общаются с ними реже одного раза в неделю. 76% пожилых людей не используют смартфоны для общения из-за страха ошибки, 8 из 10 скрывают проблемы со здоровьем, чтобы не быть «обузой», а более двух млн пенсионеров в России страдают деменцией. «ИнтерПенсионер» создан, чтобы сократить цифровую пропасть между поколениями и вернуть спокойствие для детей на расстоянии.

В центре экосистемы голосовой ИИ-помощник «Соня», настоящий компаньон для пенсионера. Соня понимает естественную речь, шутит, поддерживает разговор, напоминает о приеме лекарств и важных делах, защищает от телефонных мошенников, сообщает родственникам, если человек долго не выходит на связь, обеспечивая безопасность пожилых родителей. Она может играть в интеллектуальные игры с внуками и проводить виртуальные экскурсии по музеям мира. Для подопечных приложение также предлагает крупные кнопки, голосовое управление, напоминания, видео-зарядку, аудиокниги и простой доступ к бытовым услугам: от заказа продуктов до вызова сантехника или сиделки. Помимо этого, есть и тревожная кнопка нового поколения.

Что нового в версии 2026 года

Обновление сделало приложение еще более удобным и «живым»: «Витамины позитива» – ежедневная рубрика с добрыми новостями и словами поддержки; ●«Быт и услуги» – каталог проверенных специалистов в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге; живой чат – видеосообщения кружочками и качественные фото, чтобы быстро показать близким, как идут дела; визуализация настроения – простой сигнал для семьи: «У меня все хорошо»; прямой доступ к онлайн-школе «Цифровой попечитель» и партнерской программе.

«ИнтерПенсионер» – это целая экосистема, объединяющая движение волонтеров цифровой заботы, книгу-практикум для семей и волонтеров, а также масштабное исследование цифровой изоляции пожилых людей. Книга проекта – это не инструкция и не учебник, а приглашение к диалогу между поколениями. Это манифест против одиночества пожилых людей в цифровую эпоху, в котором соединены личная боль, опыт и надежда. Она задает тон большому разговору с обществом о том, как технологии могут не разъединять, а возвращать тепло, внимание и человеческую близость. Движение амбассадоров цифровой заботы, в свою очередь, объединяет волонтеров, студентов и некоммерческие организации. Его цель – массовая цифровая адаптация пожилых людей и системная борьба с одиночеством. Участники движения разъясняют новые технологии для пожилого поколения и помогают снова чувствовать себя нужными и включенными в жизнь семьи и социума. Благодаря такому подходу 78% пользователей стали меньше бояться технологий, а 94% легко освоили голосовое общение с ИИ-помощником.

Основатель проекта Александр Коновалов, предприниматель с более чем 35-летним опытом: «Мы создали “ИнтерПенсионер” не как еще одно приложение, а как дистанционного цифрового попечителя. Мы предлагаем не технологии, а спокойствие – для взрослых детей и уверенность для людей серебряного возраста, что помощь всегда рядом, но без ощущения тотального контроля».